中兴通讯称正与美国政府部门就和解事宜磋商 和解事宜尚不确定

路透北京2月14日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二公告称，目前公司与美国商务部、司法部、财政部正在就和解事宜进行磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚。相关和解事宜尚有不确定性，可能对公司财务状况及经营成果有重要影响。

公告指出，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚，包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任。公司一直与相关美国政府部门保持合作，积极沟通，以寻求最终解决该等公告披露的调查事项。

美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。不过此后美国商务部多次暂缓执行有关出口禁令。