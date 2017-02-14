中兴通讯称正与美国政府部门就和解事宜磋商 和解事宜尚不确定

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月14日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二公告称，目前公司与美国商务部、司法部、财政部正在就和解事宜进行磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚。相关和解事宜尚有不确定性，可能对公司财务状况及经营成果有重要影响。
公告指出，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚，包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任。公司一直与相关美国政府部门保持合作，积极沟通，以寻求最终解决该等公告披露的调查事项。
美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。不过此后美国商务部多次暂缓执行有关出口禁令。
中兴通讯A股午盘放量上涨，截止收盘前升1.77%至15.54元。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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