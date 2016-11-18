中兴通讯称美国商务部对其出口限制缓期执行延至明年2月27日

路透香港11月18日 - 美国商务部对中国通讯设备大厂--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的出口禁令缓期执行再度延期。中兴通讯周五公告称，美国商务部工业与安全局裁定将针对中兴通讯的临时许可进一步延期至2017年2月27日，裁定自周五（美国时间）起生效。

美国商务部在3月7日称中兴通讯违反了美国对伊朗的制裁规定，要求美国供应商不得向其提供关键元器件，外国制造商也不得向中兴通讯出售包含相当数量美国产元器件的产品。该限制可能会中断中兴通讯的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。不过此后美国商务部多次暂缓执行有关出口禁令。

原本的临时许可在11月28日到期，现进一步延期至明年2月27日。

中兴通讯表示，公司将继续与相关美国政府部门保持合作，积极与相关美国政府部门沟通，以寻求最终解决方案，并将严格遵守与出口限制相关的美国法律法规。

中兴通讯早盘股价没大变动，其H股早盘尾段跌0.68%，报11.66港元，今年以来累计下滑34%；A股早盘则收跌0.9%，报16.45元人民币，今年以来累计跌11.7%。（完）

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