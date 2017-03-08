焦点：中兴通讯同意支付8.92亿美元罚款 同美国政府达成和解

路透纽约3月7日 - 中国电信设备大厂--中兴通讯(000063.SZ)及美国政府周二表示，中兴通讯将认罪并支付8.92亿美元的罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。

美国司法部表示，中兴通讯已达成认罪协议，承认违反国际紧急经济权限法、妨碍司法、以及制造不实声明。

中兴通讯本项和解是与美国商务部、财政部和司法部达成。

路透在2012年报导，中兴通讯签署合约将价值数以百万美元计的软硬件，从一些知名的美国科技公司出货至伊朗最大的电信运营商。路透此项报导之后，美国商务部即进行调查。

中兴通讯董事长兼CEO赵先明表示，“中兴通讯承认违反美国出口管制相关法律法规，愿意承担相应的责任。公司将继续积极致力于变革，并已制定了新的合规流程及进行了重大人事调整。我们从这次经历中吸取了很多经验教训，将努力成为出口管制合规治理的典范，致力于打造一个合规、健康、值得信赖的新中兴通讯。”

2010年1月至2016年1月期间，中兴通讯在没有得到美国政府适当的出口许可的情况下，直接或间接向伊朗付运价值约3,200万美元的原产于美国的产品。美国司法部指出，在随后的调查中，中兴通讯对美国联邦调查人员撒谎坚称付运活动已经停止。

美国当局表示，中兴通讯还违规向朝鲜发送283批受到管制的品项。

“那些轻视我们经济制裁和出口管制法律的人，将会受到惩罚，”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)说，“他们将尝到最严厉的苦果。”

中兴通讯运送的物品包括美国出于安全、保密和反恐的理由实施出口管控的路由器、微型处理器和服务器等。

本次达成和解协议，将结束中兴通讯一年来的不确定性。中兴通讯2016年3月被置于一份名单，如果没有许可，美国供应商不得与这份名单上的实体进行合作。当时美国商务部称，中兴通讯的做法不符合美国国家安全或外交政策利益。

如果中兴通讯遵守协议，且其与司法部的协议得到法院批准，商务部将建议把该公司从名单上移除。

本次和解包括支付给商务部6.61亿美元罚金、刑事罚金及没收共计4.30亿美元、向财政部海外资产控制办公室(OFAC)支付1.01亿美元。这将是OFAC与非金融实体达成的最大一宗和解案。

此外，中兴通讯还同意向美国商务部支付3亿美元。不过这笔罚金将暂缓七年，是否支付取决于这段期间公司对协议的遵守情况。

中兴通讯是全球最大的电信设备制造商之一，而且是美国第四大智能手机供应商，向美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、T-Mobile(TMUS.O)和Sprint(S.N)等美国移动运营商销售手机设备。中兴通讯需依靠高通(QCOM.O)、微软(MSFT.O)和英特尔(INTC.O)等美国公司提供零部件。(完)