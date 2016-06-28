（修正）美国对中兴通讯出口禁令的缓期执行延长至8月30日

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
（修正标题以避免歧义）
路透华盛顿6月27日 - 美国商务部周一称，对中国中兴通讯(000063.SZ)出口禁令的缓期执行时间延长至8月30日。智能手机生产商中兴通讯因涉嫌违反对伊朗的制裁，美国政府3月对其实施严苛的出口禁令。
这次延长后中兴通讯可以继续出口含有美国科技的设备。美国商务部3月表示，如果中兴与美国政府配合，或许可以延长缓期执行时间。
这项禁令将禁止美国公司向中兴出口科技、软件或美国生产的芯片及处理器等设备，甚至还阻止软件生产商对其出售软件，比如微软的Windows办公软件，以及提供更新。
3月禁令实施后不久，美国商务部决定延缓三个月至6月30日执行，周一发布通知再次延长。
中兴董事长赵先明在电邮声明中称，这次延长表明中兴在改善合规管理并配合美国政府的调查。禁令延缓执行使中兴可以维持与数百家美国公司的关系，并继续我们在美国的投资。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。