（修正）美国对中兴通讯出口禁令的缓期执行延长至8月30日

（修正标题以避免歧义）

路透华盛顿6月27日 - 美国商务部周一称，对中国中兴通讯(000063.SZ)出口禁令的缓期执行时间延长至8月30日。智能手机生产商中兴通讯因涉嫌违反对伊朗的制裁，美国政府3月对其实施严苛的出口禁令。

这次延长后中兴通讯可以继续出口含有美国科技的设备。美国商务部3月表示，如果中兴与美国政府配合，或许可以延长缓期执行时间。

这项禁令将禁止美国公司向中兴出口科技、软件或美国生产的芯片及处理器等设备，甚至还阻止软件生产商对其出售软件，比如微软的Windows办公软件，以及提供更新。

3月禁令实施后不久，美国商务部决定延缓三个月至6月30日执行，周一发布通知再次延长。

中兴董事长赵先明在电邮声明中称，这次延长表明中兴在改善合规管理并配合美国政府的调查。禁令延缓执行使中兴可以维持与数百家美国公司的关系，并继续我们在美国的投资。(完)