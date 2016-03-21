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中国财经 | 2016年 3月 21日 星期一 14:13 BJT

中兴通讯称将确保符合所在国的国际贸易惯例与法律法规

路透香港3月21日 - 中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周一表示，希望确保所有海外经营活动符合国际贸易惯例与法律法规。

此前一名美国商务部官员告诉路透，本周料将解除对中兴通讯的出口限制。中兴通讯因违反伊朗制裁规定出口受到限制。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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