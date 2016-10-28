中通快递美国挂牌首日股价破发大跌15%

路透10月27日 - 中通快递(ZTO.N)周四在美国挂牌首日股价较招股价下滑15%，尽管在前一夜其首度公开上市(IPO)募资规模为超出预期的14亿美元。

中通快递是2014年阿里巴巴(BABA.N)之后的最大中资企业IPO案。但消息人士称，首日股价的表现显示出承销商可能过度高估投资者热情。

中通快递周三宣布，通过IPO融资14亿美元，高于原先预期的13.3亿美元。每股发行价定在19.50美元，高于之前的指导区间16.50-18.50美元。

“这项股票配售并非握在中长期投资者的手中，一旦跌破招股价，卖盘会引发更多卖盘，”Renaissance Capital负责人Kathleen Smith说，该公司管理侧重于IPO的上市交易基金(ETF)。

在中通快递掀起话题之前，美国已有一段时间较少见到中资企业现身IPO，2015年只有五家中国企业在美IPO，筹资规模仅有3.09亿美元，比起2014年因有阿里巴巴IPO案而创下纪录的290亿美元相形见绌。根据汤森路透数据，今年迄今，已有六家中国企业赴美IPO。

中国企业通常较青睐美国在美挂牌，特别是还没赚钱的科技公司，因为美国可接触到更多熟悉初创企业的基金经理。而在美国IPO的资历对公司而言也是加分。(完)