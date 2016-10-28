中通快递美国挂牌首日股价破发大跌15%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月27日 - 中通快递(ZTO.N)周四在美国挂牌首日股价较招股价下滑15%，尽管在前一夜其首度公开上市(IPO)募资规模为超出预期的14亿美元。
中通快递是2014年阿里巴巴(BABA.N)之后的最大中资企业IPO案。但消息人士称，首日股价的表现显示出承销商可能过度高估投资者热情。
中通快递周三宣布，通过IPO融资14亿美元，高于原先预期的13.3亿美元。每股发行价定在19.50美元，高于之前的指导区间16.50-18.50美元。
“这项股票配售并非握在中长期投资者的手中，一旦跌破招股价，卖盘会引发更多卖盘，”Renaissance Capital负责人Kathleen Smith说，该公司管理侧重于IPO的上市交易基金(ETF)。
在中通快递掀起话题之前，美国已有一段时间较少见到中资企业现身IPO，2015年只有五家中国企业在美IPO，筹资规模仅有3.09亿美元，比起2014年因有阿里巴巴IPO案而创下纪录的290亿美元相形见绌。根据汤森路透数据，今年迄今，已有六家中国企业赴美IPO。
中国企业通常较青睐美国在美挂牌，特别是还没赚钱的科技公司，因为美国可接触到更多熟悉初创企业的基金经理。而在美国IPO的资历对公司而言也是加分。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。