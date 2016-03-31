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中国财经 | 2016年 3月 31日 星期四 18:06 BJT

中通快递委托六家银行安排其最高20亿美元的美国IPO--IFR

路透香港3月31日 - 汤森路透旗下IFR周四援引熟悉情况的消息人士报导称，中国物流快递公司--中通快递已经委托六家银行负责安排其今年在美国的首次公开发行(IPO)，筹资最高20亿美元。

IFR称，中通快递已经雇请华兴资本、花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和摩根士丹利。

中通快递尚未决定是在纽约证交所还是在Nasdaq上市。

公司没有立即回复路透的置评要求。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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