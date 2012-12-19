扎克伯格向慈善机构捐赠5亿美元Facebook股票

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透旧金山12月18日 - 社交网站Facebook(FB.O)首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)将价值5亿美元的股票捐赠给慈善机构硅谷社区基金会(Silicon Valley Community Foundation)，这是自他表态将捐出绝大部分个人财富以来的第二次重大捐赠行动。
扎克伯格周二在Facebook的声明中称，他将与基金会共同“寻找教育和健康行业需重点关注的领域”。Facebook是世界上最大的社交网络企业。
此前，扎克伯格曾在2010年向新泽西Newark的几所公立学校捐赠1亿美元。
这些捐赠是扎克伯格为实现“捐赠誓言”（Giving Pledge）而采取的行动。“捐赠誓言”由微软创始人比尔·盖茨和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)于2010年共同发起。该组织呼吁美国富豪在有生之年或去世后至少捐赠半数的个人财产，并在公开信中对此决定作出解释。
扎克伯格周二表示，他向硅谷社区基金会捐赠1,800万股Facebook股票，“为新项目打下基础”。
按照Facebook周二收盘价27.71美元计算，这些股票价值4.988亿美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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