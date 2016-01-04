扎克伯格2016年计划打造一个人工智能助手

路透纽约1月3日（记者 Suzanne Barlyn） - Facebook(FB.O)创始人兼首席执行官扎克伯格周日称，他希望在2016年打造一个人工智能助手，在家中和工作中为他提供支持。

扎克伯格每年都会为自己设定一个挑战。他在Facebook上发帖透露了这个计划。

“类似《钢铁侠》中的Jarvis，”扎克伯格写道。

他表示，将通过发掘现有技术开始该项目，随后让人工智能助手理解他的声音，从而学会控制家中的一切，比如音乐、灯光和温度。

扎克伯格称，他的计划还包括教人工智能助手在朋友到访按门铃时识别他们的面孔，为朋友开门。该助手将在工作中将数据可视化，支持扎克伯格。

“为我自己编写这个程序应该是有趣的智力挑战，”扎克伯格写道。“我期待分享这一年里学到的东西。”（完）