宗申集团希望收购美国蓝鸟校车

* 冀以2.5亿美元收购美国蓝鸟校车公司

* 预计最早上半年完成收购,初步规划建年产5万辆校车厂

* 预计今年全集团利润同比增长约10%,去年为4亿元

* 农机业务为未来战略重点,2015年时海外市场贡献一半营收

路透北京3月6日电---中国摩托车制造商--宗申产业集团董事长兼首席执行官(CEO)左宗申称,宗申集团正与美国蓝鸟校车(Blue Bird)谈判,希望以2.5亿美元收购後者全部股份,并在中国生产销售校车.

他表示,迫于国内摩托车市场的萎缩,农用机械业务将成为宗申集团的重要战略板块,同时将回快拓展海外市场,2015年时海外营收将占总额的一半;预计今年全集团利润将较去年的4亿元人民币增长10%左右.

左宗申在参加两会(人大和政协会议)期间对路透表示,中国将是最具潜力的校车市场;预计最早今年上半年可以完成对美国蓝鸟校车的收购,并初步计划在重庆建设一个年产5万辆的校车制造厂.

"公司之间正在谈,现在主要是对方员工的问题."他并称,"我们想上半年谈完,如果上半年收购完,明年就能投产."

左宗申表示,蓝鸟校车的调查显示中国校车市场容量为180万辆,对方并规划在中国最终达到年产18万辆的产能规模,厂址将根据销售地区逐步在全国布局.

他续称,宗申主要是看中蓝鸟的专业技术,底盘和安全技术."(建厂)很简单的,它的全套模具都有."

今年以来中国校车惨剧频发,已经催生了政府对校车安全的关注.此前有消息称,继《校车安全条例(草案徵求意见稿)》发布後,中国政府正考虑从金融,税收,财政等对校车规范发展提供全方位政策支持,相关政策近期有望出台.

蓝鸟校车是美国最大校车生产和经销商之一,公司网站信息显示其成立於1927年,制造基地位於佐治亚州,员工数量为1,200人.该网站没有提供最新的产销数据.

宗申产业集团旗下拥有深圳上市公司宗申动力(001696.SZ)和加拿大上市公司宗申派姆ZPP.TO.集团主要业务包括多领域动力系统、终端动力产品和房地产业务三大板块,产品包括摩托车和农用动力机械等.

近年来中国企业频频出手洽购海外车企,然而除吉利集团收购瑞典沃尔沃汽车之外,达成交易者尚不多.四川腾中重工收购美国通用汽车GM.UL旗下悍马以失败告终,浙江青年莲花汽车与庞大集团(601258.SS)联手对瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS发起的收购也折戟而返.

**摩托车市场萎缩,谋求多元化转型**

宗申集团向校车制造行业迈进的一步,一方面得益於中国对於校车安全的关注日益提高,一方面亦是受迫于国内摩托车市场面临逐年萎缩的前景.

左宗申表示,全国180多个城市的"禁限摩令"对摩托车行业产生了很大制约,预计2012年国内摩托车产销在去年近2,700万辆的基础上,还将下降约10%.

他表示,面对行业前景不佳的现状,多数摩企都在转型.宗申集团未来将把农业机械业务放在重要战略地位,同时积极进军海外市场,而国内的传统摩托销售网络也将升级,销售一些德系高端品牌汽车.

宗申将把以中小型农机为主的农业机械业务放在重要战略地位,规划到2015年时农用机械板块营收在集团中将占据20%的份额.

海外业务方面,将进一步开拓南美、非洲和东南亚的摩托车和农机市场,预计2015年时国外市场营收占集团的50%左右.

左宗申并称,目前正在全国布点,销售一些德系的高端品牌汽车,但没有透露具体合作品牌."今年大概在10个城市布点,主要是在现有的宗申摩托销售网络上进行升级."

他表示,凭借业务转型和产品附加值的提升,摩托车板块销量将会下降,但整体的盈利未必会减少;预计全集团今年利润在去年4亿元人民币基础上增长10%左右.

宗申集团的国内竞争对手包括力帆股份(601777.SS)和中国嘉铃(600877.SS)等.(完)