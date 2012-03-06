宗申集团希望收购美国蓝鸟校车

路透北京3月6日电---中国摩托车制造商--宗申产业集团董事长兼首席执行官(CEO)左宗申称,宗申集团正与美国蓝鸟校车(Blue Bird)谈判,希望以2.5亿美元收购後者全部股份,并在中国生产销售校车.

左宗申在参加两会(人大和政协会议)期间对路透表示,中国将是最具潜力的校车市场;预计最早今年上半年可以完成对美国蓝鸟校车的收购,并初步计划在重庆建设一个年产5万辆的校车制造厂.

"公司之间正在谈,现在主要是对方员工的问题."他并称,"我们想上半年谈完,如果上半年收购完,明年就能投产."

左宗申表示,蓝鸟校车的调查显示中国校车市场容量为180万辆,对方并规划在中国最终达到年产18万辆的产能规模.

蓝鸟校车是美国最大校车生产和经销商之一,公司网站信息显示其成立於1927年,制造基地位於佐治亚州,员工数量为1,200人.该网站没有提供最新的产销数据.

宗申产业集团旗下拥有深圳上市公司宗申动力(001696.SZ)和加拿大上市公司宗申派姆ZPP.TO.集团主要业务包括多领域动力系统、终端动力产品和房地产业务三大板块,产品包括摩托车和农用动力机械等.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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