宗申集团希望收购美国蓝鸟校车

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透北京3月6日电---中国摩托车制造商--宗申产业集团董事长兼首席执行官(CEO)左宗申称,宗申集团正与美国蓝鸟校车(Blue Bird)谈判,希望以2.5亿美元收购後者全部股份,并在中国生产销售校车.
左宗申在参加两会(人大和政协会议)期间对路透表示,中国将是最具潜力的校车市场;预计最早今年上半年可以完成对美国蓝鸟校车的收购,并初步计划在重庆建设一个年产5万辆的校车制造厂.
"公司之间正在谈,现在主要是对方员工的问题."他并称,"我们想上半年谈完,如果上半年收购完,明年就能投产."
左宗申表示,蓝鸟校车的调查显示中国校车市场容量为180万辆,对方并规划在中国最终达到年产18万辆的产能规模.
蓝鸟校车是美国最大校车生产和经销商之一,公司网站信息显示其成立於1927年,制造基地位於佐治亚州,员工数量为1,200人.该网站没有提供最新的产销数据.
宗申产业集团旗下拥有深圳上市公司宗申动力(001696.SZ)和加拿大上市公司宗申派姆ZPP.TO.集团主要业务包括多领域动力系统、终端动力产品和房地产业务三大板块,产品包括摩托车和农用动力机械等.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。