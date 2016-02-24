独家：苏黎世保险考虑出售香港和新加坡业务--消息人士

路透香港/伦敦2月23日 - 熟悉情况的消息人士透露，苏黎世保险 ZURN.VX考虑出售其香港和新加坡业务。当前该公司正在检视其在欧洲之外的非核心业务。

这家瑞士的保险公司与数家投行讨论了该计划，但尚未聘请交易顾问，消息人士如是说并提醒称，此事并不确定。

苏黎世保险的一名发言人士不予置评。该公司为欧洲第五大保险公司，目前面临普通保险收入下降以及瑞士业务增长疲软的局面。

消息人士称，在对亚洲业务开展评估之际，苏黎世保险还在努力出售旗下的南非和摩洛哥业务，并称摩根士丹利牵头安排南非业务的出售交易。苏黎世保险于2月19日宣布可能出售南非业务。

该公司出售部分亚洲业务需要得到新任执行长Mario Greco的支持。他将在3月上任。

消息人士称，如果推进资产出售事宜，苏黎世保险将聚焦于中国、印尼、日本、马来西亚、澳洲、新西兰和台湾。(完)