旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透香港/伦敦2月23日 - 熟悉情况的消息人士透露，苏黎世保险 ZURN.VX考虑出售其香港和新加坡业务。当前该公司正在检视其在欧洲之外的非核心业务。
这家瑞士的保险公司与数家投行讨论了该计划，但尚未聘请交易顾问，消息人士如是说并提醒称，此事并不确定。
苏黎世保险的一名发言人士不予置评。该公司为欧洲第五大保险公司，目前面临普通保险收入下降以及瑞士业务增长疲软的局面。
消息人士称，在对亚洲业务开展评估之际，苏黎世保险还在努力出售旗下的南非和摩洛哥业务，并称摩根士丹利牵头安排南非业务的出售交易。苏黎世保险于2月19日宣布可能出售南非业务。
该公司出售部分亚洲业务需要得到新任执行长Mario Greco的支持。他将在3月上任。
消息人士称，如果推进资产出售事宜，苏黎世保险将聚焦于中国、印尼、日本、马来西亚、澳洲、新西兰和台湾。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。