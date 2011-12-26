周小川：应减少对国外评级机构依赖

据《中国证券报》周一报道，中国人民银行行长周小川称，中国应减少对国外信用评级机构的依赖，国内的大型金融机构应加强内部评级的研究，更多做出自己的判断、避免盲目跟风；并建议今後中国可采取双评级机构的模式，指出信用评级需要有前瞻性，未来中国需要支持本土评级机构的发展。路透