周小川：发展直接融资、降低债务杠杆将使结构调整和企业重组更容易

路透北京3月18日 - 中国人民银行行长周小川近日表示，中国的杠杆率偏高，债权、债务人之间协调难度更大，会造成去产能和去杠杆调整难。如果能够更好地发展直接融资、降低债务杠杆，在一定程度上也能使未来结构调整和企业重组变得更容易一些。

中国金融时报周五引述他在“两会”期间的发言称，从金融行业角度来讲，去产能和去杠杆是相互联系的。中国的杠杆率偏高，社会总债务率偏高，其中相当大部分表现在工业企业债务融资偏高，即工业企业股本偏少、贷款和债券融资偏多。

周小川指出，过去有很多商业银行在贷款导向方面、行业方面研究薄弱，业务过于粗放。随着经济周期发展，之前如对产能过剩行业支持较多，有些问题等到发现已为时偏晚。事后需要产能调整时，银行反而会产生大量的不良资产，自身也深受其苦。

对于如何发展普惠金融，他指出，需要在普及和安全之间找到平衡点。普惠金融强调普及性，要普及得好，就需要推出一些针对小额支付的技术设计和金融产品，合理设置单笔交易和日交易的限额，即便发生损失，可能也不大。同时，还要有适当监管。

周小川认为，普惠金融从全球的经验来看，做得比较好的是手机银行服务。中国还存在一些缺陷，比如金融体系跟电信体系是分割的，金融体系跟互联网公司之间的配合也存在问题。但如果配合好，是很有发展前景的。（完）