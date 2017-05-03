郑煤机与崇德投资以5.45亿欧元收购博世汽车起动机等业务

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月3日 - 中国郑州煤矿机械集团股份有限公司(601717.SS)(0564.HK)周二晚公告称，其与私募基金崇德投资组建的财团，以5.45亿欧元现金收购德国博世（Robert Bosch GmbH）旗下Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（SG集团）。
公告称，周二该收购财团已与博世签署收购协议。博世已将下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务剥离，全部转移至SG集团。
本次交易的交割条件包括：通过中国、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、乌克兰有关机关的反垄断审查；符合德国和美国的相关法律规定；获得中国发改委、商务部及外管局等部门批准。
郑煤机称，公司是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业，但在下游的煤炭行业去产能，煤机行业产能普遍过剩的背景下，公司需要调整主营业务结构。汽车零部件行业拥有广阔的市场空间，且相较于煤机行业抗周期能力更强，经营情况更为稳健。公司将煤炭机械和汽车零部件双主业作为未来战略发展方向之一，形成了新的稳健的利润增长点。
崇德投资创立于2005年6月，是一家在英属凯曼群岛注册的另类基金投资管理公司，针对大中华市场的多种经营项目进行投资。
郑煤机A股自4月下旬起停牌，筹划重大事项，停牌前收报7.79元。 （完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。