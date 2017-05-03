郑煤机与崇德投资以5.45亿欧元收购博世汽车起动机等业务

路透上海5月3日 - 中国郑州煤矿机械集团股份有限公司(601717.SS)(0564.HK)周二晚公告称，其与私募基金崇德投资组建的财团，以5.45亿欧元现金收购德国博世（Robert Bosch GmbH）旗下Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（SG集团）。

公告称，周二该收购财团已与博世签署收购协议。博世已将下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务剥离，全部转移至SG集团。

本次交易的交割条件包括：通过中国、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、乌克兰有关机关的反垄断审查；符合德国和美国的相关法律规定；获得中国发改委、商务部及外管局等部门批准。

郑煤机称，公司是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业，但在下游的煤炭行业去产能，煤机行业产能普遍过剩的背景下，公司需要调整主营业务结构。汽车零部件行业拥有广阔的市场空间，且相较于煤机行业抗周期能力更强，经营情况更为稳健。公司将煤炭机械和汽车零部件双主业作为未来战略发展方向之一，形成了新的稳健的利润增长点。

崇德投资创立于2005年6月，是一家在英属凯曼群岛注册的另类基金投资管理公司，针对大中华市场的多种经营项目进行投资。

郑煤机A股自4月下旬起停牌，筹划重大事项，停牌前收报7.79元。 （完）