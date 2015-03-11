路透图片30年回顾（三）
1986年4月21日，东德领导人埃里希·昂纳克在东德十七大上再次当选为总书记时，苏联领导人戈尔巴乔夫用亲吻向他表示祝贺。 REUTERS/Stringer/Files
2000年7月25日，法航一架飞机在巴黎戴高乐机场起飞后不久坠毁于巴黎市郊的戈内斯。机上一百名乘客和9名机组人员全部遇难。同时也造成地面人员4人死亡。 REUTERS/Andras Kisgergely/Files
1998年8月7日，肯尼亚内罗毕，美国大使馆遭遇汽车炸弹袭击，人们从废墟中救助一名伤者。这次袭击不仅严重破坏了大使馆还摧毁了临近的建筑物，造成250人死亡。 REUTERS/George Mulala/Files
2005年8月1日，尼日尔西北部小镇Tahoua，营养不良的孩子将手指放在母亲的嘴唇上。 REUTERS/Finbarr O'Reilly/Files
1997年2月22日，巴基斯坦拉合尔，戴安娜王妃在肖卡特哈姆纪念癌症医院抱着一个患有癌症的孩子。REUTERS/John Pryke/Files
1989年11月11日，德国柏林勃兰登堡门，东德的边防军站在高处注视着一名示威者砸柏林墙。 REUTERS/David Brauchli/Files
1993年4月24日，英国伦敦金融城经过两次炸弹袭击后的景观。 REUTERS/Andre Camara/Files
2014年8月11日，逃离“伊斯兰国”武装的雅兹迪少数民族，前往叙利亚边境的辛贾尔山。 REUTERS/Rodi Said/Files
2011年3月6日，利比亚Bin Jawad，反对派武装士兵在与效忠卡扎菲的士兵交火中躲避炮弹。 REUTERS/Goran Tomasevic/Files
2013年8月21日，叙利亚大马士革，在毒气袭击中死亡的民众遗体。2013年8月，首都大马士革附近发生化学武器袭击事件，造成上百人死亡。叙利亚政府对此予以否认，并反驳称反对派武装使用了化学武器。REUTERS/Bassamore
2004年3月3日，海地Petit Goave，一名涉嫌刺杀总统Jean Bertrand Aristide的男子遭逮捕，随即遭到石头猛砸，然后被活活烧死。 REUTERS/Daniel Aguilar/Files
1996年11月30日，一个卢旺达难民和其他数千人一起通过边境，进入刚果民主共和国。REUTERS/Corinne Dufka/Files
2011年3月13日，日本郡山市，工作人员为居住在福岛核电站附近的孩子们检查辐射情况。日本2011年大地震和海啸引发核泄漏危机。REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files
1999年3月30日，马其顿边境，一个阿尔巴尼亚族妇女给孩子喂奶，身后是2,000名因科索沃战争流离失所的难民。科索沃战争致使大批难民涌入邻近的阿尔巴尼亚和马其顿。REUTERS/Damir Sagolj/Files
1993年9月13日，美国白宫，时任美国总统比尔·克林顿见证以色列总理拉宾和巴勒斯坦领导人阿拉法特(右)在签定和平协议后握手致意。 REUTERS/Gary Hershorn/Files
1985年5月29日，比利时布鲁塞尔的海瑟尔体育场，一名男子救助受伤的球迷。当日，利物浦队与尤文图斯队进行欧洲冠军杯决赛前，意大利与英格兰球迷发生冲突，造成多人死亡。REUTERS/Nick Didlick/Files
2011年10月5日，朝鲜平壤，一栋建筑物上装饰着朝鲜建国领导人金日成的照片。 REUTERS/Damir Sagolj/Files
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苹果发布Apple Watch
美国消费电子公司苹果周一发布Apple Watch，包括售价高达17,000美元、采用蓝宝石表面的黄金或玫瑰金型号。但投资者质疑，苹果执行长库克治下的这个首款产品是否能风靡全球。
2015年全球富豪榜
《福布斯》杂志公布年度全球富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首。该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。
雾霾中的呼吸
路透摄影记者Kim Kyung-Hoon拍摄了一组反映北京雾霾的照片，反映了空气污染对普通百姓生活方方面面的影响。
路透图片30年回顾（二）
路透作为历史的忠实记录者，发布一系列回顾图片作品，还原过去30年间最震撼心灵的历史瞬间。
精选图集
Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.