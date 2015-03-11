路透图片30年回顾（三）

2000年7月25日，法航一架飞机在巴黎戴高乐机场起飞后不久坠毁于巴黎市郊的戈内斯。机上一百名乘客和9名机组人员全部遇难。同时也造成地面人员4人死亡。 REUTERS/Andras Kisgergely/Files