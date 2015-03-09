2015年全球富豪榜
《福布斯》杂志公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首。盖茨的净资产从一年前的760亿美元升至792亿美元，在最近21年中第16次荣登榜首。REUTERS/Suzanne Plunkett
墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆以771亿美元净资产排名次席。该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。 REUTERS/Victor Ruiz Garcia
伯克希尔哈撒韦董事会主席沃伦·巴菲特以727亿美元排名第三。REUTERS/Carlo Allegri
第4名：Zara母公司Inditex SA的西班牙创始人阿曼西奥·奥尔特加(Amancio Ortega)，净资产为645亿美元。REUTERS/Miguel Vidal
第5名：甲骨文执行董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)，净资产543亿美元。 REUTERS/Stephen Lam
能源大王查尔斯·科赫与大卫·科赫兄弟并列第6名，净资产均为429亿美元。(图为大卫·科赫) REUTERS/Shannon Stapleton
第8名：沃尔玛继承人约翰·沃尔顿的遗孀克里斯蒂·沃尔顿(Christy Walton)，净资产417亿美元。 REUTERS/Carlos Barria
第9名：现任沃尔玛总裁吉姆·沃尔顿(Jim Walton)(左)，净资产406亿美元。REUTERS/Jacob Slaton/Files
第10名：欧莱雅集团创始人之女利利安·贝当古(Liliane Bettencourt)，净资产401亿美元。 REUTERS/Charles Platiau
第11名：沃尔玛创始人山姆·沃尔顿长女艾丽斯·沃尔顿(Alice Walton)，净资产394亿美元。REUTERS/Rick Wilking
第12名：沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的长子罗伯森·沃尔顿(S. Robson Walton)，净资产391亿美元。 REUTERS/Jessica Rinaldi
第13名：LVMH集团总裁兼首席执行官伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)，净资产372亿美元。 REUTERS/Benoit Tessier
第14名：彭博新闻社创始人、纽约第108任市长迈克尔·彭博(Michael Bloomberg)，净资产355亿美元。REUTERS/Jonathan Ernst
第15名：亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)，净资产348亿美元。REUTERS/Gus Ruelas
第16名：Facebook公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)，净资产334亿美元。 REUTERS/Robert Galbraith
第17名：香港首富李嘉诚，净资产333亿美元。 REUTERS/Oli Scarff/Pool
第18名：赌场大亨、拉斯维加斯金沙集团CEO谢尔登·阿德尔森(Sheldon Adelson)，净资产314亿美元。 REUTERS/Yuya Shino
第19名：谷歌首席执行官拉里·佩奇(Larry Page)，净资产297亿美元。REUTERS/Eduardo Munoz
第20名：谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)，净资产292亿美元。REUTERS/Robert Galbraith
现任汤森路透董事长大卫·汤姆森位列第25名，净资产255亿美元。 REUTERS/Jon Blacker
恒基地产主席李兆基排名第27，净资产248亿美元。REUTERS/Bobby Yip
万达集团董事长王健林排名第29位，净资产242亿美元。REUTERS/Tyrone Siu
阿里巴巴董事长马云排在第33位，净资产227亿美元。 REUTERS/Bobby Yip
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