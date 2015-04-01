24小时时事新闻（4月1日）
3月31日，日本横须贺，一名士兵在“出云号”飞行甲板上行走。日本二战以来最大的战舰“出云号”3月25日交付日本海上自卫队，开始服役。REUTERS/Issei Kato
3月31日，北京，中国国际时装周，可爱小模特展示尚T童装。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月31日，尼日利亚卡诺，总统候选人穆罕默杜·布哈里的支持者们互相碰撞以示庆祝。布哈里领导的政党“全体进步大会”宣布布哈里赢得大选。 REUTERS/Goran Tomasevic
3月31日，也门萨那机场附近，空袭中损毁的墙上还挂着钱包和相框。当地居民和媒体称，沙特为首的多国武装周一晚再次对胡塞武装进行了空袭。REUTERS/Khaled Abdullah
3月31日，瑞士洛桑，伊朗外交部官员Hamid Baeedinejad接受媒体采访。美国称，若伊朗与六大国朝着达成初步核协议的方向取得进展，则美方做好了午夜期限过后继续磋商的准备。REUTERS/Brendan Smiamore
3月31日，印度斯利那加附近，山体滑坡导致房屋坍塌，民众哀悼遇难的亲人。REUTERS/Danish Ismail
3月31日，伊拉克提克里特，什叶派准军事武装向“伊斯兰国”武装分子发射火箭弹。伊拉克总理阿巴迪称，在什叶派准军事武装的帮助下，伊拉克政府军已将“伊斯兰国”武装赶出提克里特中心地带。REUTERS/Alaa Al-Marjmore
3月30日，乌拉圭蒙得维的亚，年度“克里奥尔周”庆祝活动中，一名骑士从马背上被掀翻。每年的这个时候，骑士们从乌拉圭、阿根廷和巴西汇聚于此，争夺最佳骑手桂冠。 REUTERS/Andres Stapff
3月31日，德国柏林，仪仗队迎接德国总理默克尔和法国总统奥朗德的到来。两国元首将出席联合内阁会议。 REUTERS/Fabrizio Bensch
3月31日，马耳他瓦莱塔郊区，一名演员扮成耶稣，参加街头演出活动，这是马耳他复活节前圣周活动的一部分。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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雨中送别李光耀
3月29日，新加坡为“国父”李光耀举行国葬仪式，日本首相安倍晋三、印度总理莫迪等多国政要出席仪式，新加坡各界民众也在雨中送别这位领导人。
路透3月照片精选（下）
路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
路透3月照片精选（上）
路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。 请尽享视觉盛宴。
空客A320坠毁 机上无人生还
由德国汉莎航空旗下的廉价航空公司--德翼航空运营的一架空客客机A320周二在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难，包括16名儿童。
精选图集
Mourning for Manchester
Makeshift memorials and tributes to victims of the deadly attack at an Ariana Grande concert.
Deadly blast at Manchester Ariana Grande concert
At least 22 people were killed and over 50 wounded in an explosion at the end of a concert by Ariana Grande in Manchester.
President Trump's first foreign trip
Donald Trump, on his first overseas trip as president, is on a nine-day journey through the Middle East and Europe.
Best of Cannes
Highlights from the 70th Cannes Film Festival on the French Riviera.
Endgame in Mosul
Seven months into the campaign to recapture Mosul, Islamic State militants are besieged in its northwestern corner.
Curtain closes on Ringling Brothers circus
The clowns, animal acts and acrobats of the storied Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus take their final bow.
North Korea's rockets
Inside North Korea's secretive weapons program.
Trump makes historic visit to Western Wall
President Trump becomes the first sitting U.S. president to pray at Jerusalem's Western Wall.
Billboard Music Awards
Highlights from the Billboard Music Awards.