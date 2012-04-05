24小时时事新闻(4月6日) 24 Hours 2012
4月4日，美国得克萨斯州达拉斯郊区福尼，遭龙卷风袭击的房屋。当地时间4月3日下午，两个破坏力强大的龙卷风袭击美国中南部得克萨斯州的达拉斯和沃斯堡都市地区，龙卷风中心所过之处将卡车卷到空中、撕毁民居房顶。 REUTERS/more
4月4日，索马里首都摩加迪沙，国家剧院爆炸现场的尸体。索马里国家剧院当日发生爆炸，已造成包括1名体育部门高级官员在内的至少5人死亡，另有至少10人受伤。 REUTERS/Feisal Omar
4月3日，新疆乌什县，一名摊贩与家人在街边售卖蔬菜。 REUTERS/Stringer
4月4日，巴西里约热内卢，一名警察在罗西尼亚贫民窟巡逻。罗西尼亚贫民窟傍山而建，据信有七万至十万人居住，基本处于毒枭控制之下。 REUTERS/Ricardo Moraes
一个女孩在罗西尼亚贫民窟经过巡逻的警察。巴西政府曾表示要在2014世界杯足球赛和2016国际奥林匹克运动会之前完成对犯罪团伙控制的贫民聚居地区的清理，并于去年11月成功进驻罗西尼亚贫民窟，展开清缴毒品犯罪团伙和建立法制行more
4月4日，福建晋江，人们清明节期间在公墓祭奠亲人，两个孩子坐在墓碑前休息。 REUTERS/China Daily
4月4日，西班牙阿尔梅里亚，信徒们参加复活节圣周游行。复活节前的一周被称为“圣周”。圣周期间，所有教堂都会全体出动上街游行。团体由十字架引导，后面跟随穿着各式长袍、头戴又尖又长蒙面帽子的教徒。 REUTERS/Francmore
4月4日，约旦河西岸希伯伦，边境警察阻挡一名犹太青年前往犹太人定居点。 REUTERS/Mussa Qawasma
4月4日，利比亚西部祖瓦拉，一名士兵拿着狙击步枪瞄准。利比亚西部城镇祖瓦拉和朱迈勒、莱格达林从4月2日起爆发冲突，冲突已导致至少20人死亡。祖瓦拉镇表示，冲突起因是由于镇上人员经过朱迈勒镇时被扣押。 REUTERS/Anmore
4月4日，印控克什米尔查谟东北部小村Jhangar，一名在地雷爆炸中失去左腿的女子在屋内装上假肢。每年4月4日为国际提高地雷意识和协助地雷行动日。 REUTERS/Mukesh Gupta
4月4日，希腊雅典宪法广场，警察在冲突中跑步经过Grande Bretagne酒店。民众在雅典集会悼念一名因经济危机而自杀的老人，同时抗议紧缩政策。集会最后演变成跟防暴警察冲突，双方在街头以催泪弹和燃烧弹交锋。 REUTmore
4月4日，耶路撒冷极端正统犹太教区米•歇雷姆，一名年轻人在公共电话亭打电话，旁边放着用来迎接逾越节的食物。逾越节是十分重要的犹太节日之一，它是犹太人纪念祖先在摩西的领导下成功逃离埃及的节日，又叫自由节。 REUTERS/more
4月4日，阿富汗法利亚布省，一名警察救助一名在自杀式袭击中的伤者。法利亚布省当日发生一起恶性自杀式爆炸袭击。当地警方透露，此次袭击的主要目标是驻守在阿富汗的外籍军人。目前该事件已导致至少12人死亡。REUTERS/Strmore
4月4日，2012年场地自行车世锦赛在澳大利亚墨尔本举行，澳大利亚队的帕金斯(Shane Perkins)抱着儿子，庆祝该队夺得男子团体竞速赛冠军。 REUTERS/Daniel Munoz
4月4日，意大利罗马，一名表演者站在因交通阻塞停驶的车辆中耍球技，向司机募捐。REUTERS/Alessandro Bianchi
4月3日，洪都拉斯特古西加尔巴，闪电划过城市上空。 REUTERS/Jorge Cabrera
4月4日，新西兰北岛北岸的陶朗加附近，因触礁发生穿贴断裂的集装箱货船Rena。该船只去年10月5日在新西兰北岛北岸的陶朗加附近Astrolabe触礁，货物掉入海中，350公吨石油泄露，造成新西兰最严重的环境污染。 REUmore
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昂山素季当选缅甸议员 Aung San Suu Kyi
(Reuters) -昂山素季领导的缅甸全国民主联盟(NLD)以压倒性优势在议会补选中获胜，获得45个补选议席中的40个席位。
俯瞰伦敦 London from above
(Reuters) -随着2012年伦敦奥运会的临近，摄影师拍摄了一组俯瞰伦敦的照片，美丽尽收眼底。
童子尿煮蛋受追捧 Urine hard-boiled eggs
(Reuters) -每年三月，东阳街头摊贩会用童子尿煮鸡蛋出售，这种煮蛋被称为“童子蛋”，已被列入东阳市非物质文化遗产。
为地球熄灯一小时 Earth Hour 2012
(Reuters) -2012年3月31日，世界多地举行熄灯活动，以响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。中国以及全球其他146个国家和地区的5,000座城市展开熄灯接力。