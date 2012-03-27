24小时时事新闻(3月28日) 24Hours 2012
3月26日，印尼马卡萨，学生示威者燃烧轮胎，抗议政府调高油价。印尼政府计划在下月将油价提高33%，避免燃料补贴过高引发的预算赤字。 REUTERS/Yusuf Ahmad
3月26日，巴林布戴亚公路，一名示威者高举胜利手势跑向警察。反政府示威者试图在公路上静坐，要求政府释放被判处终身监禁的巴林著名人权活动人士卡瓦加(Abdulhadi al-Khawaja)。 REUTERS/Hamad more
3月25日，古巴哈瓦那，一栋教堂上的教皇本笃十六世的画像。 REUTERS/Enrique de la Osa
3月26日，美国华盛顿，第一夫人米歇尔准备与小学生在白宫厨房菜园里进行春季种植。 REUTERS/Jonathan Ernst
3月14日，希腊雅典郊区基菲萨，一名43岁的失业女子透过公寓的窗户向外观看。希腊经济已连续四个年头陷入衰退的境地，2011年希腊有6.8万个中小型企业倒闭，接近14万个工作机会就此丢失。 REUTERS/Cathal Mmore
3月26日，瑞士沙夫豪森南部小镇Neuhausen，一名男子站在游客观光台上观看莱茵瀑布。 REUTERS /Arnd Wiegmann
3月26日，美国总统奥巴马与俄罗斯总统梅德韦杰夫在首尔会晤并交谈。奥巴马称在美国总统选举过后，他在处理导弹防御等有争议的问题上会有“更多弹性”。这些谈话内容因麦克风未关而被曝光。 REUTERS/Larry Downinmore
3月26日，意大利罗马，人们在机场抬着阿富汗遇难士兵Sergeant Silvestri的棺材，其妻子在后面痛哭。 REUTERS/Alessandro Bianchi
3月26日，泰国曼谷，闪电划过大厦上空。 REUTERS/Sukree Sukplang
3月26日，法国Ormes，法国总统萨科齐在人民运动联盟党集会上发表讲话时，保镖在附近警戒。 REUTERS/Philippe Wojazer
3月10日，英国伦敦，新人们在威斯敏斯特大桥下拍摄婚纱照。 REUTERS/Kieran Doherty
3月26日，古巴圣地亚哥，教皇本笃十六世在安东尼奥·马塞奥广场主持弥撒。教皇本笃十六世抵达古巴展开为期三天的访问，这是过去14年以来天主教教皇第一次访问古巴。 REUTERS/Rickey Rogers
3月26日，美国华盛顿，美国最高法院就奥巴马医改法案举行首日听证会，一名医生站在高法外面。美国最高法院当日开始对涉及奥巴马医改法案的诉讼举行为期3天的听证会，以便对2010年国会通过的医改法案是否违宪做出判决。 REUTmore
3月26日，索尼爱立信网球公开赛在美国佛罗里达州比斯坎湾举行，小威与澳大利亚选手斯托瑟(Samantha Stosur)打比赛。 REUTERS/Andrew Innerarity
3月26日，马里巴马科，年轻人聚集支持军方政变成功。马里突然近日发生军事政变，政变组织“恢复民主与规则全国委员会”负责人萨诺戈上尉(Amadou Sanogo)宣布接管政权，解散所有政府机构，关闭边界，实行宵禁，并宣称已more
3月26日，法国里尔，国际货币基金组织前总裁多米尼克·斯特劳斯·卡恩离开法院。卡恩受到调查法国北部城市里尔一个非法卖淫集团案件的法官传唤，接受了8个小时质询。随后在支付10万欧元(约合84万元人民币)的保释金后被允许离开more
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