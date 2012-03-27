24小时时事新闻(3月28日) 24Hours 2012

3月26日，美国总统奥巴马与俄罗斯总统梅德韦杰夫在首尔会晤并交谈。奥巴马称在美国总统选举过后，他在处理导弹防御等有争议的问题上会有“更多弹性”。这些谈话内容因麦克风未关而被曝光。 REUTERS/Larry Downinmore