24小时时事新闻(3月29日) 24 Hours 2012

3月27日，美国马里兰大学医学中心为患者Richard Norris实施迄今最全面的全脸移植手术。Norris现年37岁，来自弗吉尼亚州，1997年在一次枪击意外中受伤，并失去嘴唇和鼻子。((由左至右)Norris未受伤more

3月27日，美国马里兰大学医学中心为患者Richard Norris实施迄今最全面的全脸移植手术。Norris现年37岁，来自弗吉尼亚州，1997年在一次枪击意外中受伤，并失去嘴唇和鼻子。((由左至右)Norris未受伤前、接受移植手术前、和移植手术后的合成图。) REUTERS/University of Maryland Medical Center/Handout

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