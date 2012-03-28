24小时时事新闻(3月29日) 24 Hours 2012
3月27日，吉尔吉斯坦马纳斯机场，美军士兵乘坐运输飞机准备前往阿富汗。 REUTERS/Vladimir Pirogov
3月27日，巴林麦纳麦南部小村沙拉坎，一名反政府示威者在冲突中向防暴警察扔石块。联合国人权高专办近日对巴林安全部队向示威民众发射催泪瓦斯、铅弹和橡皮子弹，导致多人死亡一事表示关注，并呼吁当局对这种涉嫌过度使用武力的行为进more
3月27日，韩国首尔，孩子们在宣传馆“三星数码之光”内体验三星笔记本电脑。 REUTERS/Bobby Yip
3月27日，韩国首尔，英国副首相尼克·克莱格(Nick Clegg)等人参观宣传馆“三星数码之光”。尼克·克莱格在参加核安全峰会期间访问三星集团总部。 REUTERS/Bobby Yip
3月27日，古巴哈瓦那，古巴总统劳尔·卡斯特罗在革命宫殿欢迎来访的教皇本笃十六世。 REUTERS/Tony Gentile
3月26日，萨尔瓦多监狱Ciudad Barrios，“救世鳟鱼”帮的一名成员。“救世鳟鱼”帮是犯罪区域横跨中美北美的暴力集团，最初成立于洛杉矶，后来被驱逐至萨尔瓦多，到目前为止在整个中美洲地区、美国和加拿大等国家都设有more
3月27日，牙买加金斯敦，一名工作人员在国家体育馆爬上旗杆准备悬挂旗帜，为中学生田径运动会--男孩女孩田径锦标赛做准备。 REUTERS/Gilbert Bellamy
3月27日，浙江乐清市，一名工人在造船厂内工作。国家统计局发布数据显示，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6,060亿元，同比下降5.2%。 REUTERS/Carlos Barria
3月27日，俄罗斯南部城市斯塔夫罗波尔，一名参与者在地区旅游竞赛中在森林中攀爬绳索。 REUTERS/Eduard Korniyenko
3月27日，印度孟买，一个女孩在公园的健身设施上玩耍。 REUTERS/Danish Siddiqui
3月27日，哥伦比亚梅塔省，警察在军事基地搬运反政府武装成员的尸体。哥伦比亚政府军与反政府武装“哥伦比亚革命武装力量”在南部梅塔省交火，打死32名武装人员。这次军事行动由哥伦比亚海、陆、空和警察部队共同完成，在交火中还有more
3月27日，韩国首尔，一名工作人员在核安全峰会会场拿着警示语，提醒人们不要喧哗。 REUTERS/Larry Downing
3月23日，上海，一名司机驾驶出租车在黄浦江的隧道内行驶。国际能源署(IEA)预计，中国2012年成品油需求将增长3.9%，中国2012年需求将在每日988.5万桶，国内原油产出加上进口的原油和成品油可以满足需求。 REmore
3月27日，美国马里兰大学医学中心为患者Richard Norris实施迄今最全面的全脸移植手术。Norris现年37岁，来自弗吉尼亚州，1997年在一次枪击意外中受伤，并失去嘴唇和鼻子。((由左至右)Norris未受伤more
3月27日，巴西坦贾拉达塞拉，工人们在农场内收割大豆。由于南美干旱的负面影响，美国农业部已连续三个月调降巴西和阿根廷的大豆产量预期，前者大豆产量预估三个月内共降低9%，后者同期降幅更达到11%，这两国大豆产量约占到全球产more
3月27日，叙利亚阿尔苏伟达，德鲁士神职人员参加高级神职人员Sheikh Ahmed Salman al-Hajri的葬礼。Hajri发生车祸身亡。 REUTERS/Khaled al-Hariri
3月27日，印尼雅加达，学生示威者在抗议政府调高油价的活动中躲避警察的鞭炮。 REUTERS/Beawiharta
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中国时装周 China Fashion Week-Mar 2012
(Reuters) -梅赛德斯-奔驰中国国际时装周于2012年3月24日至4月1日在北京举行，来自国内外的46家品牌和机构、30余位中外设计师及近400位设计和模特新秀将参与41场时装发布、6项专业大赛总决赛，时装周期间还将举办10余场新闻发布、论坛讲座等专业活动。
路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - March Second 2012
(Reuters) -路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
怪异世界之最(1) Weird World Records(1)
(Reuters) -盘点千奇百怪的世界纪录。
24小时时事新闻(3月28日) 24Hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Major moments from the first days of the Trump administration.
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Scenes from the first weeks of the Trump administration.
Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
The fashion and style of actress Kristen Stewart.
Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.