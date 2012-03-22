24小时时事新闻(3月23日)
3月21日，巴林麦纳麦西部小村塞纳比斯，一名反政府示威者在与防暴警察的冲突中搬运废弃沙发设置路障。 REUTERS/Ahmed Jadallah
防暴警察向示威者发射催泪瓦斯。 REUTERS/Ahmed Jadallah
3月21日，古巴哈瓦那，一名新娘在婚礼结束后乘坐1958年产的雪佛兰英帕拉离开。 REUTERS/Desmond Boylan
3月21日，法国图卢兹，警察部门精锐行动力量RAID抵达一个居民区展开抓捕连环枪击案嫌犯的行动。一名歹徒19日上午在图卢兹Ozar Hatorah犹太学校杀害三名儿童和一位拉比(犹太教师)。 REUTERS/Pascalmore
3月21日，一张电视视频截图显示枪杀犹太学校四人的嫌犯穆罕默德·梅拉赫(Mohamed Merah)。梅拉赫声称自己是圣战者，属于基地组织，想为巴勒斯坦的儿童报仇，还想报复法国军队，因为法国对别国的干预。他曾在阿富汗呆过more
3月21日，缅甸仰光赛甘镇，支持者高举昂山素季的父亲、缅甸独立英雄昂山将军的画像参加昂山素季的竞选活动。 REUTERS/Staff
3月21日，也门西部边境城镇哈拉德，埃塞俄比亚移民等待被遣返回国时为同伴理发。国际移民组织称，约1.2万名来自非洲角的移民试图穿过哈拉德抵达沙特阿拉伯。 REUTERS/Khaled Abdullah
3月21日，塞尔维亚贝尔格莱德，在游击队与红星队的足球赛中，一名消防员拿着球迷扔的火把跑离球场。 REUTERS/Ivan Milutinovic
3月16日，俄罗斯Ludorvai，当地歌唱团体成员展示自己制作的水饺。 REUTERS/Sergei Karpukhin
3月21日，智利圣地亚哥，警察用水枪驱散支持示威者。抗议者们要求政府给予燃料补贴等一系列福利待遇。 REUTERS/Ivan Alvarado
3月21日，美国新墨西哥州，奥巴马行走在Maljamar协作单位。奥巴马前往内华达、新墨西哥、俄亥俄和奥克拉荷马州，推销包括太阳能、风能、生物燃料等能源政策。REUTERS/Jason Reed
3月21日，哈萨克斯坦阿拉木图，男人们在纳吾热孜节(Navruz)庆祝活动上摔跤。对于中亚国家来说，纳吾热孜节象征着春回大地，万物复苏。 REUTERS/Shamil Zhumatov
3月18日，巴基斯坦卡拉奇，一名男子将食物投到阿拉伯海里喂鱼。许多巴基斯坦人认为在海里喂鱼，将会带来好运。 REUTERS/Akhtar Soomro
3月21日，法国蒙托邦，法国总统萨科齐为在图卢兹和蒙托邦被枪杀的伞兵举行丧礼。一名伞兵11日在图卢兹自己住所附近被摩托杀手开枪打死，另有两名伞兵15日在法国蒙托邦兵营附近的一个银行自动取款机被骑摩托车的凶手开枪打死。 Rmore
3月21日，索马里中部城镇安达都，遭到索马里海盗绑架的56岁英国妇女朱迪斯·泰巴特(Judith Tebbutt)。朱迪斯·泰巴特在遭到索马里绑匪绑架半年后终于获释。据悉她的家人支付了赎金。她的丈夫大卫在绑架过程中被绑匪more
3月21日，印尼雅加达，工人们举行示威游行，抗议政府调高油价。印尼下月起调高燃油价33%，引发民众大规模抗议。 REUTERS/Enny Nuraheni
3月21日，上海，一名男子行走在静安公园内。3月20日是春分节气，春分过后，太阳直射点北移，北半球变得昼长夜短。REUTERS/Carlos Barria
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阿萨德妻子将遭欧盟旅行与购物禁令 Asma al-assad
(Reuters) - 欧盟国家将禁止叙利亚总统阿萨德的妻子阿斯玛(Asma al-Assad)在欧盟旅行和购物，以加大施压力度迫使阿萨德政府停止血腥镇压反抗运动。阿斯玛近期成为媒体关注的焦点，她与丈夫的电子邮件遭到英国《卫报》曝光，这些信件显示在叙利亚陷入流血冲突之际，他们两人却在购买流行音乐和奢侈品等。
在中国 好酒不怕贵 China Wine Market
(Reuters) -随着中国、印度和越南富裕阶层队伍壮大，中国消费者对红酒的需求日益增长。法国酒业巨头保乐力加(Pernod Ricard)称，中国消费者日益富裕，能够接受该公司旗下马爹利酒涨价，无损在亚洲市场销售强劲增长的势头。
24小时时事新闻(3月22日)
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国保镖训练营 Bodyguard Training
(Reuters) -中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。天骄特卫公司与以色列国际安全学院合作成立了天骄国际安全学院，此次活动邀请以色列安全学院总教官、韩国和阿尔巴尼亚前国家领导人保镖等国际顶级保镖教官和反恐专家来指导训练。参加此次特训营的36名学员由部队退伍军人、运动员和大学...
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Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.