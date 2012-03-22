24小时时事新闻(3月23日)

3月21日，法国蒙托邦，法国总统萨科齐为在图卢兹和蒙托邦被枪杀的伞兵举行丧礼。一名伞兵11日在图卢兹自己住所附近被摩托杀手开枪打死，另有两名伞兵15日在法国蒙托邦兵营附近的一个银行自动取款机被骑摩托车的凶手开枪打死。 Rmore