24小时时事新闻(4月11日) 24Hours

4月9日，朝鲜平壤，数以千计的民众参加前领导人金日成和金正日的太阳像马赛克壁画竣工典礼。马赛克壁画总长51米、高16.6米，以木兰花为背景描绘了伟人们满面堆笑祝福朝鲜无穷未来的太阳像，下端分别写着“伟大领袖金日成同志永远和我们在一起”、“伟大领导者金正日同志永远和我们在一起”的字样。 REUTERS/Bobby Yip