24小时时事新闻(4月11日) 24Hours
新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已more
4月9日，耶路撒冷老城，犹太人在犹太教圣地“哭墙”庆祝逾越节。逾越节是犹太人一年一度的重要节日，历时7天，纪念古代犹太人逃离埃及重返故土。 REUTERS/Ronen Zvulun
4月9日，朝鲜平壤，一名金正淑缫丝厂的工人参加自学课程。金正淑是朝鲜著名的抗日女英雄，亦是朝鲜开国领袖金日成的妻子。 REUTERS/Bobby Yip
4月8日，哥伦比亚波哥大，一个孩子在伊比利亚美洲戏剧节闭幕式期间撑着伞。伊比利亚美洲戏剧节以活动期间盛大的街头表演和游行而闻名全球，目前已成为拉美地区最重要的戏剧节之一。 REUTERS/Fredy Builes
4月9日，斯洛伐克首都布拉迪斯拉发北部小村Trencianska Tepla，身穿传统服装的青年将一名少女抛入溪水中，以庆祝复活节。当地民众向女子身上泼水，希望她们美丽和健康。 REUTERS/Radovan Stoklmore
4月2日，北京，破旧的沙滩排球奥运场馆。北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。 REUTERS/David Gray
4月9日，朝鲜平壤，数以千计的民众参加前领导人金日成和金正日的太阳像马赛克壁画竣工典礼。马赛克壁画总长51米、高16.6米，以木兰花为背景描绘了伟人们满面堆笑祝福朝鲜无穷未来的太阳像，下端分别写着“伟大领袖金日成同志永远more
4月9日，马其顿首都斯科普里，一名女子在圣第米特里教堂(Dimitrie)参加弥撒。 REUTERS/Ognen Teofilovski
4月9日，美国华盛顿，美国总统奥巴马在白宫南草坪的复活节滚彩蛋活动中阅读一本儿童书籍。 REUTERS/Jason Reed
4月9日，日本东京，民众欣赏千鸟渊的樱花。日本皇宫附近的千鸟渊每年樱花季节约可吸引超过百万游客。这里的樱花树不多，但樱花隧道和湖上风光却极富盛名。 REUTERS/Yuriko Nakao
4月9日，法国Cavaliere，法国总统萨科齐骑着自行车挥手。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier
4月9日，也门萨那，一名男孩趟过洪水淹没的街道。萨那当日普降大雨，由于市内排水设施能力有限，部分街区积水超过半米，多个街区的道路因此无法通行。 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
4月9日，巴基斯坦卡拉奇证券交易所，交易员们在交易中查看股市行情。 REUTERS/Akhtar Soomro
4月9日，英国伦敦，一名艺术家和动物标本剥制师盖茨(Charlie Tuesday Gates)拿着剥离的羊皮。盖茨将利用这张羊皮制作一个复活节艺术作品，并会展示其制作标本的过程。 REUTERS/Olivia Harrmore
4月9日，希腊雅典，行政改革部大楼遭到一枚小型炸弹袭击，大楼部分受损，无人伤亡。警方称，这枚炸弹至少由5个小煤气罐组成。这栋大楼的窗户、楼内办公桌和电脑在爆炸中受损，另有一辆汽车也被损坏。 REUTERS/John Komore
4月9日，泰国曼谷，泰国政府为逝世的碧察叻达拉公主举办皇家葬礼，皇家卫队护送公主遗体前往火化场。碧察叻达拉公主是泰国拉玛六世王独生女儿，于去年7月27日在曼谷逝世，享年85岁。经过100天服丧之后，泰国政府于4月8日至1more
4月9日，突尼斯，一名警官发射催泪瓦斯，以驱散反政府示威者。 REUTERS/Zoubeir Souissi
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(Reuters) -
北京奥运场馆困境 Deserted Olympic Sites
(Reuters) -北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。
24小时时事新闻(4月11日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
泰坦尼克沉船百年纪念 英邮轮重温传奇之旅 Titanic
(Reuters) -2012年4月8日，英国邮轮“巴尔莫勒尔”号从英国港口城市南安普敦出发，沿着“泰坦尼克”号当年的航线开始了百年纪念之旅。今年4月15日是“泰坦尼克”号沉没100周年纪念日。
精选图集
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.