24小时时事新闻(4月12日) 24hours 2012
4月11日，韩国论山，一名乡村教师(左)在投票站排队为议会选举投票。韩国当日举行第19届议会选举投票，选出未来4年领导国会的主人。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝——Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金more
4月10日，“孟买先生”健美大赛在印度孟买举行，一名参赛者抹油。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月10日，朝鲜平壤郊区，一名大同江水果农场的官员佩戴朝鲜开国领袖金日成的袖章。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，美国纽约史丹顿岛，消防员试图扑灭山火。由于天气干燥，加上风速高达每小时45哩，令纽约、新泽西和康涅狄格三州的山火迅速蔓延，消防员疲于奔命。 REUTERS/Todd Heisler/Pool
4月10日，墨西哥瓜达卢佩，一名法院工作人员在犯罪现场查看一名尸体。墨西哥东北部新莱昂州瓜达卢佩市当日下午发生两起暴力事件，8名出租车司机被枪杀，另有2人受伤。 REUTERS/Daniel Becerrill
4月10日，挪威奥斯陆，挪威袭击案凶手布雷维克(Anders Behring Breivik)的律师团队。精神病分析团队称，挪威袭击案凶手布雷维克杀害77人时精神正常，与先前称其精神失常的报告意见相反。这份最新报告将使法more
4月8日，叙利亚伊德利布东部小村Taftanaz，一栋毁坏的建筑。 REUTERS/Stringer
4月10日，山西太原，人们在电影院观看3D影片“泰坦尼克号”。 REUTERS/Stringer
4月10日，比利时布鲁塞尔，一名居民经过关闭的地铁站。布鲁塞尔交通当日仍呈瘫痪状态。上周六，布鲁塞尔一名交通管理员在处理交通意外时，被肇事私家车司机殴打成重伤，送医途中不治而亡，公共运输业工会随后宣布罢工。 REUTERmore
4月10日，加拿大多伦多，警察和安保人员阻拦一名在美国职业棒球大联盟上裸奔的男子。 REUTERS/Mike Cassese
4月10日，印度古尔冈，一家纺织厂发生大火，未造成人员伤亡，失火原因不明。 REUTERS/Stringer
4月10日，巴基斯坦边境瓦嘎，一名锡克族信徒乘坐火车抵达车站，前来参加丰收节。 REUTERS/Mohsin Raza
4月9日，阿富汗坎大哈省迈万德，一名美军士兵参加任务前检查装置。 REUTERS/Baz Ratner
4月10日，英国伦敦，伦敦市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)在公爵街教堂发表竞选演讲。英国5月3日举行大伦敦市长选举及多个地区选举。 REUTERS/Stefan Wermuth
新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已more
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北京奥运场馆困境 Deserted Olympic Sites
(Reuters) -北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。
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Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
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Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.