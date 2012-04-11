24小时时事新闻(4月12日) 24hours 2012

4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝——Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金more

4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝——Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金融中心ifc商场12日起将展出该遗骸。 REUTERS/Tyrone Siu

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