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24小时时事新闻(4月13日) 24Hours

2012年 4月 12日 星期四

4月11日，印尼亚齐省首府班达亚齐，一名女子在地震发生后坐在街道上哭。印尼当日发生8.6级地震和数次强力余震，震感远及印度南部，印尼正在统计财产和人员损失情况。 REUTERS/Junaidi Hanafiah

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，印尼亚齐省首府班达亚齐，一名女子在地震发生后坐在街道上哭。印尼当日发生8.6级地震和数次强力余震，震感远及印度南部，印尼正在统计财产和人员损失情况。 REUTERS/Junaidi Hanafiah
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2012年 4月 12日 星期四

4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学的泳池内游泳。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
BOBBY YIP
2012年 4月 12日 星期四

一辆汽车驶过住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip

2012年 4月 12日 星期四
一辆汽车驶过住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip
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作者
KIM KYUNG-HOON
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，韩国首尔，议会选举海报悬挂在清溪川上面。韩国议会选举结果显示，韩国保守的执政党以微弱优势保住了对议会的控制。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，韩国首尔，议会选举海报悬挂在清溪川上面。韩国议会选举结果显示，韩国保守的执政党以微弱优势保住了对议会的控制。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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作者
Khaled Abdullah
2012年 4月 12日 星期四

4月10日，也门萨那，一名女子在改革广场售卖纪念品。 REUTERS/Khaled Abdullah

2012年 4月 12日 星期四
4月10日，也门萨那，一名女子在改革广场售卖纪念品。 REUTERS/Khaled Abdullah
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作者
MARIANA BAZO
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，秘鲁伊卡省，一名被困矿工Javier Tapia(左)获救后与家人团聚。秘鲁9名被困在伊卡省一矿井下6天的矿工当日晨成功获救，救援工作告捷。 REUTERS/Mariana Bazo

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，秘鲁伊卡省，一名被困矿工Javier Tapia(左)获救后与家人团聚。秘鲁9名被困在伊卡省一矿井下6天的矿工当日晨成功获救，救援工作告捷。 REUTERS/Mariana Bazo
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作者
JOE PENNEY
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武装合力控制了基达尔、加奥与通布图三个大区的首府。 REUTERS/Joe Penney

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武装合力控制了基达尔、加奥与通布图三个大区的首府。 REUTERS/Joe Penney
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作者
MOHAMMAD ISMAIL
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，阿富汗喀布尔，阿富汗女子特种兵参加作战训练。 REUTERS/Mohammad Ismail

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，阿富汗喀布尔，阿富汗女子特种兵参加作战训练。 REUTERS/Mohammad Ismail
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作者
FEISAL OMAR
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，索马里摩加迪沙，一个男孩在简易汽车维修站中练习安装汽车发动机。 REUTERS/Feisal Omar

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，索马里摩加迪沙，一个男孩在简易汽车维修站中练习安装汽车发动机。 REUTERS/Feisal Omar
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作者
BRENDAN MCDERMID
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，美国纽约证交所，“占领华尔街”示威者举行抗议活动。 REUTERS/Brendan McDermid

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，美国纽约证交所，“占领华尔街”示威者举行抗议活动。 REUTERS/Brendan McDermid
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作者
STRINGER/COLOMBIA
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，哥伦比亚Turbaco，男子Silvio Carrasquilla擦拭家中一幅美国总统奥巴马的海报。该男子为Turbaco前市长，是奥巴马的忠实支持者，并将住宅粉刷成红、白、蓝相间的美国国旗，以庆祝奥巴马赴哥伦比亚卡塔赫纳参加美洲峰会。 REUTERS/Joaquin Sarmiento

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，哥伦比亚Turbaco，男子Silvio Carrasquilla擦拭家中一幅美国总统奥巴马的海报。该男子为Turbaco前市长，是奥巴马的忠实支持者，并将住宅粉刷成红、白、蓝相间的美国国旗，以庆祝奥巴马赴哥伦比亚卡塔赫纳参加美洲峰会。 REUTERS/Joaquin Sarmiento
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作者
INSIYA SYED
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，巴基斯坦时装周在伊斯兰堡举行，一名模特在后台使用手机。 REUTERS/Insiya Syed

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，巴基斯坦时装周在伊斯兰堡举行，一名模特在后台使用手机。 REUTERS/Insiya Syed
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作者
PAUL DARROW
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，加拿大哈利法克斯，在船台上放置了近五年之久的加拿大海军“温莎号”潜艇出海试航和试射鱼类。这是“温莎号”自2007年接受升级以来的首次海试。 REUTERS/Paul Darrow

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，加拿大哈利法克斯，在船台上放置了近五年之久的加拿大海军“温莎号”潜艇出海试航和试射鱼类。这是“温莎号”自2007年接受升级以来的首次海试。 REUTERS/Paul Darrow
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作者
KCNA
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，朝鲜平壤，朝鲜领导人金正恩参加第四次劳动党代表会议。金正恩完成巩固权力的重要一步，当日在朝鲜劳动党代表会议上当选劳动党第一书记。REUTERS/KCNA

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，朝鲜平壤，朝鲜领导人金正恩参加第四次劳动党代表会议。金正恩完成巩固权力的重要一步，当日在朝鲜劳动党代表会议上当选劳动党第一书记。REUTERS/KCNA
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作者
HANDOUT
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，上海，红牛车手塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel)参加一个武术电影的拍摄。 REUTERS/The Power of Sport Images/Victor Fraile/Handout

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，上海，红牛车手塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel)参加一个武术电影的拍摄。 REUTERS/The Power of Sport Images/Victor Fraile/Handout
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作者
IVAN MILUTINOVIC
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，塞尔维亚贝尔格拉德，球迷观看塞尔维亚国家杯半决赛时释放烟雾。 REUTERS/Ivan Milutinovic

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，塞尔维亚贝尔格拉德，球迷观看塞尔维亚国家杯半决赛时释放烟雾。 REUTERS/Ivan Milutinovic
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作者
Kevin Coombs
2012年 4月 12日 星期四

4月11日，法国巴黎，埃菲尔铁塔景观。 REUTERS/Kevin Coombs

2012年 4月 12日 星期四
4月11日，法国巴黎，埃菲尔铁塔景观。 REUTERS/Kevin Coombs
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