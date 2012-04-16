24小时时事新闻(4月17日) 24Hours
4月15日，阿富汗喀布尔，一名阿富汗士兵在遭袭击地点瞄准。当日下午，喀布尔等4座阿富汗城市，遭到塔利班武装分子的连环爆炸袭击，阿富汗议会大厦、北约驻地以及外国使馆等多处机构遭袭，造成至少5人受伤。 REUTERS/Omamore
4月15日，挪威蒂里湖于特岛的指示牌。挪威4月16日正式开庭审判挪威枪击爆炸案嫌犯布雷维克(Anders Behring Breivik)。 REUTERS/Stoyan Nenov
4月14日，美国堪萨斯州Moundridge，一名摄影师Brad Mack拍摄龙卷风袭击场景。龙卷风14日开始自西向东横扫美国中西部平原地区，龙卷风挟带强风和高尔夫球大小的冰雹，造成多处医院、房屋和其他建筑物损坏，电力中more
4月15日，美国爱荷华州瑟曼，一名男子在龙卷风袭击的房屋废墟中收集有用物品。 REUTERS/Lane Hickenbottom
4月15日，耶路撒冷老城，一名修女在圣墓教堂内祈祷。 REUTERS/Ammar Awad
4月15日，朝鲜平壤，朝鲜在金日成广场举行盛大阅兵纪念金日成诞辰100周年。朝鲜新领导人金正恩出席阅兵式并首次发表公开演讲，号召人民为取得“最终胜利”继续努力。 REUTERS/Bobby Yip
4月15日，2012年F1中国大奖赛在上海国际赛车场举行，梅赛德斯车手尼科·罗斯伯格(Nico Rosberg)庆祝自己夺冠。 REUTERS/Petar Kujundzic
起跑线女郎在赛车场的装备区休息。 REUTERS/Carlos Barria
4月15日，美国纽约，人们参加波斯日大游行，以纪念波斯新年。 REUTERS/Keith Bedford
4月15日，土耳其南部哈泰省附近土叙边境，一名叙利亚反抗军“自由叙利亚军”的头领坐在临时帐篷内。 REUTERS/Umit Bektas
4月15日，美国加州因迪奥，狂欢者们在柯契拉音乐节上跳舞。柯契拉音乐节是全球最大音乐节之一，每年都吸引数以万计的爱好者蜂拥而至，还聚集了世界各地的歌星和明星。 REUTERS/David McNew
4月15日，缅甸仰光，当地居民庆祝泼水节，以迎接传统新年的到来。人们互相向脸部抛洒水和粉末，寓意净化，洗除前一年的罪恶。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月14日，哥伦比亚卡塔赫纳，性工作者行走在街道上。美国总统奥巴马周日称，特勤局(Secret Service)将全面调查美国特工召妓的报导，如果情况属实，他对此极为愤怒。这些特工被派往哥伦比亚是为保护奥巴马。 REUTmore
4月15日，安徽合肥，选手们等待参加第六届体育舞蹈公开赛。合肥市第六届体育舞蹈公开赛在省古井体育馆举行。本次比赛吸引了全市1694名体育舞蹈爱好者参加，参赛人次达到了1764人次。 REUTERS/Stringer
4月15日，加拿大卡尔加里，越南人社区成员在寺庙内等待来此举行竞选集会的阿尔伯塔省长雷德福(Alison Redford)。 REUTERS/Todd Korol
4月15日，法国尼斯，一个社会党总统候选人奥朗德(Francois Hollande)的资料照片。目前民调结果显示，社会党领袖奥朗德处于领先，有望在5月6日的对决中胜出。 REUTERS/Eric Gaillard
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朝鲜大阅兵 纪念金日成诞辰百年 Commemoration Rally
(Reuters) -2012年4月15日，朝鲜在平壤举行盛大阅兵纪念金日成诞辰100周年，该国新领导人金正恩首次发表公开演讲，号召人民为取得“最终胜利”继续努力。
沙排美女备战奥运 Beach Volleyball
(Reuters) -世界各国沙排美女们在美国加利福尼亚州曼哈顿海滩进行训练，备战伦敦奥运会。
本周中国区精选(4月6日-13日) China Weekly
(Reuters) -聚焦本周(4月6日-13日)中国的新闻事件和热点动态。
两名中国留学生在洛杉矶被枪杀 LA CRIM
(Reuters) - 2012年4月11日凌晨，美国洛杉矶南加州大学两名中国籍留学生吴颖(Ying Wu)与瞿铭(Ming Qu)在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。
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Mourning girls burned to death in Guatemala shelter
Guatemala mourns after at least 37 girls burned to death under lock and key in an overcrowded shelter for abused teens.
Celebrity style: Kristen Stewart
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Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.