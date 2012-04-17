24小时时事新闻(4月18日) 24hours
4月16日，朝鲜平壤，人们聚集跳舞，以庆祝金日成诞辰100周年。 REUTERS/Bobby Yip
朝鲜士兵观看庆祝金日成诞辰100周年的表演，一名外国游客站在附近。 REUTERS/Bobby Yip
4月16日，挪威奥斯陆，奥斯陆爆炸案和于特岛枪击案嫌疑人布雷维克(Anders Behring Breivik)出庭受审。布雷维克当日接受奥斯陆一家法庭审理，再度承认制造袭击，却拒绝认罪，称他不认可审理他的法庭。 REUTERS/SCANPIX/Heiko Junge/Pool
4月15日，美国加州因迪奥，狂欢者观看柯契拉音乐节上的表演。柯契拉音乐节是全球最大音乐节之一，每年都吸引数以万计的爱好者蜂拥而至，还聚集了世界各地的歌星和明星。 REUTERS/David McNew
4月15日，印度古吉拉特Adipur，一名63岁的医生Ashok Aswani装扮成卓别林。Aswani每年于4月16日卓别林的生日时，会装扮成卓别林在街道上行走。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月16日，阿富汗喀布尔，一栋建筑内塔利班武装分子的尸体。喀布尔等4座阿富汗城市15日遭到塔利班武装分子的连环爆炸袭击，阿富汗议会大厦、北约驻地以及外国使馆等多处机构遭袭，造成多人受伤。 REUTERS/Mohammad Ismail
4月16日，美国纽约，一名“占领运动”示威者躺在纽交所附近弹吉他。 REUTERS/Lucas Jackson
4月14日，美国新奥尔良，修女们参加狂欢节期间吃冰激凌休息。 REUTERS/Sean Gardner
4月16日，巴林麦纳麦南部小村Salmabad，一名反政府示威者向防暴警察投掷催泪弹。 REUTERS/Hamad I Mohammed
4月14日，约旦河西岸杰里科，视频截图显示以色列军方高官艾斯纳(Shalom Eisner)中校双手握着M-16步枪，向一群举行自行车集会的抗议者们大声叫嚷，突然间他用枪管抽向一名示威者的脸部。目前，艾斯纳已经被停职并接受初步调查。 REUTERS/Baker Abd el Haqq/Nablus TV/Handout
4月16日，波士顿马拉松赛在美国卫尔斯利举行，一名女子亲吻一名参赛者。 REUTERS/Gretchen Ertl
4月16日，斯里兰卡可伦坡，一名警官在总统秘书处附近站岗。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte
4月16日，阿尔及利亚阿尔及尔，仪仗队士兵参加利比亚过渡委员会主席贾利勒(Mustafa Abdel Jalil)的欢迎仪式。 REUTERS/Zohra Bensemra
4月16日，美国卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心，一架改装的波音747客机搭载着“发现”号航天飞机。“发现”号航天飞机在4月17日离开肯尼迪中心前往华盛顿的博物馆。REUTERS/Joe Skipper
4月16日，法国巴黎，萨科齐与竞选对手、社会党总统候选人弗朗索瓦·奥朗德(Francois Hollande)的总统竞选海报。 REUTERS/Philippe Wojazer
4月15日，德国科隆，英格兰音乐家Charlie Winston在音乐会上演唱。 REUTERS/Thomas Peter