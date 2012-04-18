24小时时事新闻(4月19日) 24hours

4月14日，日本竹富町西表岛西部小岛Sotobanari，76岁日本老人木村雅文(Masafumi Nagasaki)为了远离都市喧嚣，在过去20年间独自一人生活在偏远孤岛上。这个小岛仅有一公里宽，即使当地渔民也很少在这more

4月14日，日本竹富町西表岛西部小岛Sotobanari，76岁日本老人木村雅文(Masafumi Nagasaki)为了远离都市喧嚣，在过去20年间独自一人生活在偏远孤岛上。这个小岛仅有一公里宽，即使当地渔民也很少在这一海域捕鱼，而木村雅文生活在这个岛上，平时不穿衣服。 REUTERS/Stringer

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