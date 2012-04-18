24小时时事新闻(4月19日) 24hours
4月17日，挪威奥斯陆，挪威爆炸枪击案嫌犯布雷维克(Anders Behring Breivik)抵达法院时做手势。挪威法庭对布雷维克的庭审进入第二天，布雷维克开始针对检方的指控做陈述。他仍辩称自己无罪，并宣称若有机会将more
4月17日，搭载“发现者”号航天飞机的波音747客机从佛罗里达州肯尼迪航天中心飞往华盛顿。“发现者”号航天飞机将被永久安置在美国航空航天博物馆。据悉，“发现者”号航天飞机服役27年、太空累计飞行2.38亿公里。 REUTmore
4月16日，德国汉堡，歌迷在音乐会上搬运英国新晋爵士民谣才子查理·温斯顿(Charlie Winston)。REUTERS/Thomas Peter
4月17日，西班牙塞维利亚，斗牛士们表演前在马斯隆萨斗牛场做准备活动。 REUTERS/Marcelo del Pozo
4月17日，俄罗斯莫斯科，一名环境保护主义者在“俄罗斯北极地区油气”会议场所外面举行抗议活动并遭警察逮捕。 REUTERS/Denis Sinyakov
4月17日，埃及开罗，球迷骚乱事件在警察学院开庭审判，一名球迷躺在防暴警察前面。2月1日，埃及塞得港举行一场足球比赛，赛后两队球迷爆发冲突，造成至少74人死亡。 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
4月16日，印尼亚齐省亚齐巴沙Lok Kruet村庄，2004年海啸受灾民众住在临时的房子里，一名孩子躺在吊床里睡觉。 REUTERS/Beawiharta
4月17日，耶路撒冷老城，人们在集会中拿着关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人照片。巴勒斯坦民众在大马士革门外举行抗议活动，纪念巴勒斯坦囚犯日。 REUTERS/Ammar Awad
4月17日，约旦河西岸拉马拉，一名巴勒斯坦抗议者在奥弗监狱外向以色列警察投掷燃烧弹。上千名关押在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯从“巴勒斯坦囚犯日”开始绝食，抗议以色列对囚犯和囚犯家属的羞辱待遇。 REUTERS/Mohamadmore
4月17日，墨西哥普埃布拉州乔鲁拉，波波卡特佩特火山喷发火山灰和蒸气。波波卡特佩特火山的熔岩穹丘自13日起开始扩展，这种火山活动的变化可能造成剧烈的火山喷发。当局已将火山喷发地附近的几所学校关闭，并设立了紧急疏散中心。 more
4月12日，匈牙利布达佩斯，游泳名将拉斯洛·切赫(Laszlo Cseh)参加训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Laszlo Balogh
4月17日，印控克什米尔斯利那加，警察使用彩色水驱散抗议者。斯利那加公务员举行示威游行，要求延长退休年龄并发放拖欠账款。 REUTERS/Fayaz Kabli
4月16日，加沙地带，一名在以色列“铸铅行动”空袭中丧失双腿的巴勒斯坦少女呆在房屋内。2008年12月末至2009年1月，以色列国防军对巴勒斯坦加沙地带的哈马斯目标执行代号“铸铅行动”的空袭。 REUTERS/Mohammore
4月17日，巴西巴西利亚，“无地工人运动”成员点燃蜡烛，纪念Eldorado dos Carajas屠杀16周年。19名无土地工人1996年在Eldorado dos Carajas举行示威活动时被杀害。 REUTERSmore
4月17日，美国新奥尔良，一艘船只驶入港口，参加新奥尔良海军节及纪念1812年战争二百周年。 REUTERS/Sean Gardner
4月14日，日本竹富町西表岛西部小岛Sotobanari，76岁日本老人木村雅文(Masafumi Nagasaki)为了远离都市喧嚣，在过去20年间独自一人生活在偏远孤岛上。这个小岛仅有一公里宽，即使当地渔民也很少在这more
下一个
千万豪宅缩水拍卖 $87 Million Mansion
(Reuters) -美国加州纽波特海滨一栋价值8,700万美元的豪宅将被拍卖，售出价格仅为3,700万美元，价格缩水近四分之三。
寰宇搜奇 Oddly(4) 2012
(Reuters) - 世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
新加坡蝉联外派员工最宜居城市 Liveable City
(Reuters) -咨询公司ECA International称，在亚洲外派员工眼中，新加坡是全世界最宜居城市，排名遥遥领先于香港，香港空气质量在世界主要城市中排名靠后。
24小时时事新闻(4月18日) 24hours
(Reuters) --聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.
Rise of Europe's far right
Who's who of far-right politics in Europe as parties ride a wave of success on anti-immigration, nationalist and eurosceptic policies.
Blizzard blankets the Northeast
A blizzard swept through the heavily populated northeastern U.S., grounding flights, canceling classes and pummeling those who ventured out onto snow-bound streets.
Best of Sao Paulo Fashion Week
Backstage and collection highlights from Brazil.
Impoverished Greek parents leave kids in group homes
In Greece's grinding economic crisis, a home for abused children is now taking in those whose parents are struggling to feed them.
The last of the Goodyear blimps
Workers decommission the Spirit of Innovation, the last of Goodyear's GZ-20 model blimps.
Lifeguard tower turned luxury suite
As part of an effort to market Israel as a winter tourist destination for Europeans, the city of Tel Aviv and Israel's tourism ministry have teamed up with a local hotel chain to temporarily transform a wooden lifeguard tower into a luxury two-story suite, with hot tub, room service and very unobstructed ocean views.
Ski and snowboard world championships
Highlights from the Snowboarding and Freestyle Skiing World Championships.