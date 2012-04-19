24小时时事新闻(4月20日) 24hours 2012
4月18日，浙江杭州，人们在下雨时用塑料布遮挡艺术家蔡国强的西湖艺术设计作品。蔡国强当日以火药做笔，以丝绸做纸，以三面环湖一面环山的西湖作为背景，创作出爆炸艺术作品《西湖》。 REUTERS/Lang Lang
4月18日，印度旁遮普邦琴布尔村，一名工人收割小麦间隙饮水。印度农业部秘书长巴苏(P.K. Basu)称，因天气条件有利，预计该国2012年小麦产量或将达到创纪录的9,000万吨，这将是该国小麦产量连续第二年破纪录。REmore
4月18日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一名冬泳爱好者躺在叶尼塞河的浮冰上。 REUTERS/Ilya Naymushin
4月18日，西班牙塞维利亚，一名斗牛士在马斯隆萨斗牛场被撞倒。 REUTERS/Marcelo del Pozo
4月15日，巴西阿尔塔米拉附近Santo Antonio，孩子们在建设的贝卢·蒙蒂大坝附近玩耍。巴西在亚马逊河支流欣古河(Xingu)上建造贝卢·蒙蒂大坝电站大坝，规模为世界第三。 REUTERS/Lunae Parramore
4月18日，北京，阴霾天气中的一处建筑工地。中国国家统计局公布，3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个，为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/Dmore
4月18日，英国伦敦，一名选手参加训练，为世界射击锦标赛做准备活动。 REUTERS/Stefan Wermuth
4月18日，挪威奥斯陆，挪威爆炸枪击案嫌犯布雷维克(Anders Behring Breivik)在法庭上接受审判。布雷维克在当日庭审过程中表示，他宁愿被处死或者获得自由，也不愿意在监狱里度过漫长的刑期。 REUTERSmore
4月18日，梵蒂冈，教皇本笃十六世抵达圣彼得广场时向信徒们挥手致意。 REUTERS/Max Rossi
4月18日，美国波士顿，在当地上演的垂直时装秀上，来自健身房的攀岩者展示麻省艺术与设计学院高年级学生的时装设计作品。他们表演的场地位于里维尔酒店的建筑外壁。 REUTERS/Brian Snyder
4月18日，英国伦敦奥林匹克公园，意大利选手在水上运动中心参加花样游泳测试赛。 REUTERS/Toby Melville
4月18日，苏丹喀土穆，苏丹总统巴希尔(Omar al-Bashir)(右)在全国大会党集会上发表讲话，支持者为其欢呼。巴希尔当日对南苏丹宣战，并誓言要推翻由苏丹人民解放运动执政的现政权。 REUTERS/Mohamedmore
4月17日，哥伦比亚卡塔赫纳，性工作者行走在广场上。美国特勤局称，在11名与哥伦比亚招妓丑闻有关的特工中，有3人被革职，剩下8人被停职。 REUTERS/Stringer
4月18日，奥地利维也纳，一匹利皮扎马呆在西班牙马术学校马厩中。 REUTERS/Lisi Niesner
4月18日，缅甸达拉镇，一名女子行走在干旱的田地中。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月18日，安徽岳西县，小学生们趴在课桌上睡午觉。 REUTERS/Jianan Yu
4月18日，印度阿拉哈巴德，摔跤手们在摔跤馆内做准备活动。 REUTERS/Jitendra Prakash
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日本孤岛裸体隐士 Naked hermit
(Reuters) - 现年76岁的日本老人木村雅文为了远离都市喧嚣，在过去20年间独自一人生活在竹富町西表岛西部的孤岛Sotobanari，平时不穿衣服。
伦敦奥运会100天倒计时 Olympics 2012
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24小时时事新闻(4月19日) 24hours
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千万豪宅缩水拍卖 $87 Million Mansion
(Reuters) -美国加州纽波特海滨一栋价值8,700万美元的豪宅将被拍卖，售出价格仅为3,700万美元，价格缩水近四分之三。
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Islamic State preserves artifacts in tunnel
Islamic State militants carefully excavated ancient artifacts under Mosul's Mosque of Jonah and then preserved them in tunnels, a local archaeologist said, in sharp contrast to their public desecration of antiquities.
Britain's next top dog
Dogs from around the world compete in Britain's famed Crufts Dog Show.
South Korean president impeached
South Korea's Constitutional Court removes President Park Geun-hye from office over a graft scandal.
Six years after Fukushima
On March 11, 2011, a 9.0 magnitude earthquake set off a massive tsunami and meltdowns at the Fukushima Dai-Ichi nuclear plant, killing more than 15,000 people and devastating the northeastern coast of Japan.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.