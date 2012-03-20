24小时时事新闻（3月21日）
3月19日，法国图卢兹，一名学生在一名男子的陪护下离开Ozar Hatorah犹太学校。一名歹徒当日上午在图卢兹Ozar Hatorah犹太学校杀害三名儿童和一位拉比(犹太教师)。法国总统萨科齐宣布，将该地区恐怖主义警报more
3月18日，辽宁沈阳，一个孩子躺在医院厕所改成的家中。孩子的父亲是一名修脚师，自2006年起租借医院未使用的厕所用来居住。 REUTERS/Stringer
3月4日，孟加拉东北部坦盖尔地区，一名17岁雏妓在名为“Kandapara”的妓院内拥抱情人。根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。 REUTEmore
3月19日，印尼马卡萨，学生参加示威集会，抗议政府调高油价。印尼政府计划在下月将油价提高33%，避免燃料补贴过高引发的预算赤字。 REUTERS/Yusuf Ahmad
3月19日，多米尼加Dajabon，一名海地男子跑步穿过边境大门。 REUTERS/Ricardo Rojas
3月17日，四川雅安，“熊猫茶”创始人安琰石(右)身穿大熊猫服装在茶园里卸载熊猫粪便。安琰石用熊猫粪便种植茶叶，采选到“熊猫茶”将被定位成稀品、极品、珍品三个档次，其中的稀品售价每公斤高达44万元。安琰石还欲将他所种植的more
3月19日，阿富汗喀布尔，一位妇女与女儿在大风天里行走。 REUTERS/Omar Sobhani
3月19日，西班牙马略卡岛，一名兽医为一只小猫做绝育手术。当地政府会负担一部分绝育手术费用，以控制流浪动物的数量。 REUTERS/Enrique Calvo
3月19日，北京故宫附近，一名男子站在门口向外吐水。 REUTERS/David Gray
3月18日，海南三亚，保镖学员参加特训营训练活动。中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。 REUTERS/Tyrone Siu
3月19日，加拿大魁北克，一名学生在示威活动的模拟葬礼上哭喊。学生们举行示威活动，抗议魁北克省政府增加学费。 REUTERS/Mathieu Belanger
3月19日，巴林麦纳麦南部小村Sarakan，防暴警察清除反政府示威者所设置的路障。 REUTERS/Hamad I Mohammed
3月11日，巴西圣保罗州陶巴特，50岁的退休警察安德烈·路易斯·皮涅鲁装扮成“蝙蝠侠”呆在家中。化身“蝙蝠侠”的安德烈从3月17日起正式和警察们一起在陶巴特高犯罪率的街区巡逻。 REUTERS/Roosevelt Casmore
3月18日，美国亚利桑那州弗拉格斯塔夫，一辆自行车上覆盖着积雪。近日，风雪和低温袭击美国西部加利福尼亚、亚利桑那等数州，造成多条公路关闭。 REUTERS/Joshua Lott
3月18日，美国旧金山举行一年一度的新娘游行活动，活动参与者们身穿婚纱在市中心散步，一名男子(中)也装扮成新娘加入其中。 REUTERS/Jana Asenbrennerova
3月19日，斯里兰卡科伦坡，数以千计的僧侣参加大规模集会，反对部分西方国家企图推动本届联合国人权理事会会议通过有关斯里兰卡人权状况的决议。 REUTERS/Stringer
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实拍孟加拉雏妓 Bangladesh brothel
(Reuters) - 根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。
谋女郎斩获亚洲电影节最佳新人奖 Asian Film Awards 2012
(Reuters) -2012年3月19日，第六届亚洲电影大奖颁奖礼在香港隆重举行，叶德娴则凭《桃姐 》第五度封后，印尼男演员Donny Damara则凭《Lovely...
明星热辣红裙秀
(Reuters) -2012年2月8日，“Heart Truth”红裙慈善秀在美国纽约举行，众星群集使得秀场星光灿烂。
24小时时事新闻(3月20日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
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Rise of Europe's far right
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Impoverished Greek parents leave kids in group homes
In Greece's grinding economic crisis, a home for abused children is now taking in those whose parents are struggling to feed them.
The last of the Goodyear blimps
Workers decommission the Spirit of Innovation, the last of Goodyear's GZ-20 model blimps.
Lifeguard tower turned luxury suite
As part of an effort to market Israel as a winter tourist destination for Europeans, the city of Tel Aviv and Israel's tourism ministry have teamed up with a local hotel chain to temporarily transform a wooden lifeguard tower into a luxury two-story suite, with hot tub, room service and very unobstructed ocean views.
Ski and snowboard world championships
Highlights from the Snowboarding and Freestyle Skiing World Championships.
Dutch firebrand politician Geert Wilders
The anti-Islam, anti-EU nationalist leader Wilders is running neck and neck with the conservative prime minister ahead of the Netherlands' parliamentary election on March 15.
Saudi strikes on Yemen
At least 10,000 people have been killed in nearly two years of war between a Saudi-led Arab coalition and the Iran-allied Houthi movement.