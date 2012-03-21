24小时时事新闻(3月22日)
3月20日，法国图卢兹，一名女子在Ozar Hatorah犹太学校三名遇难学生的灵车附近哭啼。一名歹徒19日上午在图卢兹Ozar Hatorah犹太学校杀害三名儿童和一位拉比(犹太教师)。法国总统萨科齐宣布，将该地区恐怖more
3月20日，英国伦敦，英国女王伊丽莎白二世在国会对上下两院发表登基60周年(钻石禧年)演讲。女王在演讲中承诺，她将继续全心服务于国家。 REUTERS/Jack Hill/POOL
3月20日，埃及开罗，士兵在埃及教宗欣诺达三世(Pope Shenouda III)的葬礼中抬着棺材。埃及科普特基督教大主教欣诺达三世于3月17日去世，终年89岁。 REUTERS/Stringer
3月20日，苏丹喀土穆，一名女子在家中端着茶。苏丹于3月21日庆祝母亲节。 REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
3月20日，缅甸勃固，一个孩子在勃固河岸的泥地中玩耍。 REUTERS/Staff
3月20日，巴西里约热内卢，救援人员拖动一条在海滩搁浅死亡的布氏鲸。 REUTERS/Sergio Moraes
3月20日，吉尔吉斯斯坦比什凯克，一名参赛者在Navruz节的“叼羊”比赛中从马背上摔下。“叼羊”是吉尔吉斯斯坦的国家运动，比赛时将一具无头羊尸置于场地上，参赛双方队员骑马奔跑抢夺这只羊，并将其投入对方门内从而得分。 Rmore
3月20日，美国伊利诺伊州芝加哥，一名居民在投票站为总统初选投票。美国总统初选当日继续进行，共和党热门总统参选人罗姆尼取得总统奥巴马老家伊利诺伊州的初选胜利。 REUTERS/Jim Young
3月20日，美国伊利诺伊州绍姆堡，一名支持者等待参加共和党总统参选人罗姆尼(Mitt Romney)的初选集会。 REUTERS/Jim Young
3月20日，阿富汗喀布尔，一名男孩在阿富汗新年“诺鲁兹”庆祝活动中荡秋千。 REUTERS/Omar Sobhani
3月20日，韩国釜山港，“秃鹫”韩美联合军演的美军装甲车辆。代号为“秃鹫”的联合野外机动演习于3月1日至4月30日举行。 REUTERS/Lee Jae-Won
3月20日，加拿大曼尼托巴省温尼伯，性侵冰球队员的前冰球教练詹姆斯(Graham James)抵达曼尼托巴省法院。 REUTERS/Fred Greenslade
3月20日，巴林麦纳麦，防暴警察在冲突中逮捕反政府示威者。巴林反对派19日宣布，已做好准备与逊尼派主导的王室和政府对话，以期结束持续一年多的政治危机。 REUTERS/ Ahmed Jadallah
3月20日，墨西哥首都墨西哥，工作人员在坍塌大桥现场清理废墟。墨西哥当日发生里氏7.4级地震，数以百计的建筑遭破坏，尚未有造成死亡的报告，这是1985年以来墨西哥遭受的最强地震之一。 REUTERS/Violeta Scmore
3月20日，北京郊区，一名卖主在公路出口处售卖小狗。 REUTERS/David Gray
3月20日，罗马尼亚布加勒斯特，罗马尼亚17岁模特Emma Dumitrescu乘热气球展示3千米长婚纱，创造新的吉尼斯世界纪录。这件婚纱和裙摆是10个裁缝用时100天精心缝制，共用了4,700米塔夫绸、5.5米尚蒂伊蕾more
3月20日，伊拉克希拉，安全部队成员检查炸弹袭击现场。3月20日是美国发动伊拉克战争9周年。当天，伊拉克多座城镇遭遇炸弹袭击或枪击，至少44人丧生、将近200人受伤。 REUTERS/Habib
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中国保镖训练营 Bodyguard Training
(Reuters) -中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。天骄特卫公司与以色列国际安全学院合作成立了天骄国际安全学院，此次活动邀请以色列安全学院总教官、韩国和阿尔巴尼亚前国家领导人保镖等国际顶级保镖教官和反恐专家来指导训练。参加此次特训营的36名学员由部队退伍军人、运动员和大学...
凯特王妃首次公开演讲 Duchess of Cambridge
(Reuters) -2012年3月19日，英国剑桥公爵夫人凯特王妃访问英格兰东部伊普斯维奇小镇的儿童福利院“树屋”，看望那些致力帮助患绝症儿童的工作人员和志愿者，并首次以王室成员身份公开演讲。
24小时时事新闻（3月21日）
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
实拍孟加拉雏妓 Bangladesh brothel
(Reuters) - 根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。