24小时时事新闻(3月22日)

3月20日，吉尔吉斯斯坦比什凯克，一名参赛者在Navruz节的“叼羊”比赛中从马背上摔下。“叼羊”是吉尔吉斯斯坦的国家运动，比赛时将一具无头羊尸置于场地上，参赛双方队员骑马奔跑抢夺这只羊，并将其投入对方门内从而得分。 Rmore