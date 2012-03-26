24小时时事新闻(3月27日)

3月25日，美国洛杉矶，民众聚集在雷麦特公园要求澄清黑人少年特雷沃恩•马丁(Trayvon Martin)被白人社区协管员开枪打死一案的真相。身穿连帽衫的17岁青年马丁上月在佛州桑福德郡遭自称出于自卫的28岁西班牙裔联防more

3月25日，美国洛杉矶，民众聚集在雷麦特公园要求澄清黑人少年特雷沃恩•马丁(Trayvon Martin)被白人社区协管员开枪打死一案的真相。身穿连帽衫的17岁青年马丁上月在佛州桑福德郡遭自称出于自卫的28岁西班牙裔联防队长枪杀身亡，这一案件震惊美国并引起群众的愤怒。 REUTERS/Jonathan Alcorn

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