24小时时事新闻(3月27日)
3月25日，塞内加尔达喀尔，总统候选人、前总理麦基·萨勒(Macky Sall)的支持者欢呼。非洲西部国家塞内加尔总统选举第二轮投票于当地时间当日8时(北京时间25日16时)正式开始。现任总统阿卜杜拉耶·瓦德在第一轮投票more
3月25日，美国洛杉矶，民众聚集在雷麦特公园要求澄清黑人少年特雷沃恩•马丁(Trayvon Martin)被白人社区协管员开枪打死一案的真相。身穿连帽衫的17岁青年马丁上月在佛州桑福德郡遭自称出于自卫的28岁西班牙裔联防more
3月25日，印度新德里，印度反腐斗士安纳·哈扎尔(Anna Hazare)展开绝食抗议。 REUTERS/Adnan Abidi
3月25日，印度加尔各答，一名表演者参加一个文化项目游行时喝水。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri
3月25日，阿富汗拉格曼省，一名美军士兵在一栋阿富汗政府大楼附近警戒。 REUTERS/Erik De Castro
3月25日，韩国首尔，美国总统奥巴马参加核安全峰会前，与韩国总统李明博举行双边会谈。李明博称，他与奥巴马看法一致，认为应对朝鲜任何“挑衅”作出有力回应。 REUTERS/Kim Jae-Hwan/Pool
3月25日，法国Bouguenais，总统候选人、极右翼领导人马琳·勒庞(Marine Le Pen)在竞选集会上抱着一个小孩。 REUTERS/Stephane Mahe
3月25日，全国大学体育联盟南部地区篮球赛在美国亚特兰大举行，贝勒大学熊队前锋昆西•阿希(Quincy Acy)在与肯塔基大学野猫队的比赛中摔倒到一个桌子底下。 REUTERS/Chris Keane
3月25日，塔吉克斯坦杜尚别，(由左至右)巴基斯坦总统扎尔达里、伊朗总统内贾德、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙(Imomali Rakhmon)、阿富汗总统卡尔扎伊参加地区安全会议期间合影。 REUTERS/Stringmore
3月25日，韩国首尔，警察与抗议核安全峰会的示威者对峙。人们聚集抗议3月26日举行的首尔核安全峰会，并呼吁与会各国领袖全面放弃核能发电。 REUTERS/Jason Lee
3月25日，韩国首尔，一名示威者身穿防辐射服抱着一条死的三文鱼，参加抗议核安全峰会的示威活动。 REUTERS/Jason Lee
3月25日，美国奥兰多，原奥兰多魔术队主场安利球馆爆破拆除。自新的球馆安利中心(Amway Center)2010年启用之后，老球馆已无用处。 REUTERS/Octavian Cantilli
3月25日，墨西哥Silao，教皇本笃十六世乘坐飞机，前去参加一个弥撒。 REUTERS/Osservatore Romano
3月25日，突尼斯，一名示威者在抗议活动中攀爬上钟楼，要求宪法中包含伊斯兰法。 REUTERS/Zoubeir Souissi
3月25日，巴基斯坦卡拉奇，新娘们等待参加集体婚礼。非政府组织赞助51对乡村新人举行集体婚礼。 REUTERS/Akhtar Soomro
3月25日，美国丰杜拉克，支持者们倾听共和党总统候选人、前宾夕法尼亚州参议员桑托勒姆(Rick Santorum)演讲。桑托勒姆以49%得票率击败共和党候选人罗姆尼拿下路易斯安那州初选。 REUTERS/Darren Hmore