24小时时事新闻(3月30日) 24Hours 2012
3月27日，约旦河西岸纳布卢斯附近小村Asira Ash-Shamaliya，赛跑选手乌鲁德•马斯拉哈(Worood Maslaha)训练时伸展身体。包括乌鲁德•马斯拉哈在内的四名巴勒斯坦运动员将参加伦敦奥运会。 REUTERS/Ammar Awad
3月28日，阿富汗拉格曼省，安全人员押解被拘留的武装分子与媒体见面。阿富汗安全人员在拉格曼省拘留7名反政府武装人员，当时这些男子身着女人外衣，随身携带步枪和弹药。 REUTERS/Parwiz
3月23日，意大利罗马郊区，一名女子推动自己的汽车。 REUTERS/Alessandro Bianchi
3月27日，南苏丹朱巴，南苏丹剧场演员参加训练，为世界莎士比亚戏剧节做准备。英国为迎接伦敦奥运会而举办的2012国际莎士比亚戏剧节将云集来自全球的表演艺术家，用多种语言上演莎翁戏剧。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
3月28日，乌克兰基辅，一名支持者在集会中拿着乌克兰前总理季莫申科(Yulia Tymoshenko)的照片，该支持者的身影映射在窗户上。乌克兰检察官当日证实称，正在监狱服刑的前总理季莫申科又面临新的指控，涉案金额达240万美元(约合1,511万元人民币)。 REUTERS/Gleb Garanich
3月28日，印尼马卡萨，示威者在抗议政府调高油价的抗议活动中放火烧一个警局。印尼政府计划在下月将油价提高33%，避免燃料补贴过高引发的预算赤字。 REUTERS/Yusuf Ahmad
3月28日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，一名体操运动员练习体操。 REUTERS/Enrique Marcarian
3月28日，英国伦敦，一个来自巴林的小孩在海德公园兵房观看皇家骑兵卫队。 REUTERS/Suzanne Plunkett
3月27日，墨西哥首都墨西哥城，消防员帮助一名女子撤离火灾现场。一家丝织品仓库发生火灾，造成至少24人因烟雾受伤。 REUTERS/ Alejandro Dias
3月28日，英国伦敦，英国首相卡梅伦与伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)打羽毛球。 REUTERS/Chris Helgren
3月28日，耶路撒冷老城，工人们清除“西墙”上的纸条。 REUTERS/Ammar Awad
3月28日，塞尔维亚贝尔格莱德，运动员斯托科夫斯基(Mile Stojkoski)乘轮椅沿一条公路前行。斯托科夫斯基从他的家乡马其顿Krusevo镇出发，前往伦敦奥运会。 REUTERS/Marko Djurica
3月28日，江苏南京，股民在证券交易大厅内玩扑克牌。中国股市沪综指当日大幅收挫2.7%，至近两个月新低，并创去年11月30日以来最大单日跌幅。 REUTERS/Leo Lang
3月28日，美国科罗拉多州Conifer，一名男子在火灾废墟中找到一个美国国旗。科罗拉多州发生森林大火，火势至少已造成2人死亡，超过12栋房屋全毁，上百名居民被迫撤离。 REUTERS/Rick Wilking
3月10日，一只小腊肠犬趴在iPhone手机上。该腊肠犬取名为“碧昂斯”，出生时体型小至可以放进汤勺内，并可能创下世界纪录，成为全球最细小的狗。 REUTERS/Lisa Van Dyke/El Dorado Dog Photography/Handout