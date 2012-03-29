24小时时事新闻(3月30日) 24Hours 2012

3月28日，乌克兰基辅，一名支持者在集会中拿着乌克兰前总理季莫申科(Yulia Tymoshenko)的照片，该支持者的身影映射在窗户上。乌克兰检察官当日证实称，正在监狱服刑的前总理季莫申科又面临新的指控，涉案金额达240万美元(约合1,511万元人民币)。 REUTERS/Gleb Garanich