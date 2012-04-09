24小时时事新闻(4月10日) 24Hours 2012

4月8日，巴基斯坦拉瓦尔品第，一名遭疏散的日本游客抵达查克拉拉空军基地。巴基斯坦政府当日派出军机，从爆发冲突的巴北部城市吉尔吉特疏散了120名外国人，其中有77名日本人，并将他们撤至伊斯兰堡。 REUTERS/Faisamore