24小时时事新闻(4月10日) 24Hours 2012
4月8日，位于朝鲜平安北道铁山郡东昌里的“西海卫星发射场”对外国媒体开放，现场“银河3号”运载火箭搭载“光明星3号”已经基本安装完毕。 REUTERS/Bobby Yip
4月8日，南苏丹朱巴，自由搏击手在青年俱乐部内训练。 REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
4月8日，西班牙塞尔维亚，一名斗牛士在斗牛开始前吸烟。 REUTERS/Marcelo del Pozo
4月7日，巴西圣保罗西南部Embu da Artes，一名男子在住所附近理发。大量无地无房人士近几周非法占领圣保罗附近的两个地点，搭建帐篷并居住。 REUTERS/Nacho Doce
4月7日，巴西Embu da Artes，一个孩子在住所附近玩球。 REUTERS/Nacho Doce
4月7日，美国波士顿，人们装扮成生存冒险恐怖类游戏《寂静岭》里的人物，参加PAX East游戏大会。 REUTERS/Jessica Rinaldi
4月8日，阿富汗喀布尔，一名店主的身影映射在商店窗户上。 REUTERS/Omar Sobhani
4月8日，美国马萨诸塞州格洛斯特，人们在海滩上参加庆祝复活节的晨曦礼拜。 REUTERS/Jessica Rinaldi
A4月8日，阿富汗喀布尔，一名工人从卡车上卸载面粉。 REUTERS/Omar Sobhani
4月8日，耶路撒冷老城，基督教信徒在圣墓教堂内参加复活节庆祝活动期间休息。 REUTERS/Darren Whiteside
4月8日，葡萄牙里斯本附近Alcochete，一名女子参加圣周游行期间的游行活动。在过去，单身女子会骑着毛驴向圣女寻求帮助，以图能找到一位丈夫。 REUTERS/Rafael Marchante
4月7日，英国北爱尔兰贝尔法斯特，作为“泰坦尼克”号沉船100周年系列纪念活动的一部分，世界最大的“泰坦尼克”中心被数字灯光和烟花照亮。 REUTERS/Cathal McNaughton
4月8日，罗马尼亚布加勒斯特东南部，一名女子在棕枝主日在Heresti墓地祭奠亲人。棕枝主日为复活节前的星期日，以纪念耶稣光荣地进入耶路撒冷城，民众手持棕榈枝欢迎他。 REUTERS/Radu Sigheti
4月8日，巴基斯坦拉瓦尔品第，一名遭疏散的日本游客抵达查克拉拉空军基地。巴基斯坦政府当日派出军机，从爆发冲突的巴北部城市吉尔吉特疏散了120名外国人，其中有77名日本人，并将他们撤至伊斯兰堡。 REUTERS/Faisamore
4月3日，叙利亚霍姆斯，一名死者躺在遭炸毁的建筑附近。叙利亚冲突持续，霍姆斯遭受猛烈炮火轰击，迫使大批民众逃亡到邻国土耳其，国际社会因此质疑叙利亚政府落实撤军的决心。 REUTERS/Karam Abu Rabeh/Shmore
4月8日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克小村Yermolayevo，一名警察在搜查行动中与一名中国移民工人交谈。约有20名来自中国和吉尔吉斯斯坦的非法移民在此次搜查行动中遭逮捕。 REUTERS/Ilya Naymushin
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朝鲜对媒体开放“光明星3号”卫星发射场 North korea 2012
(Reuters) -2012年4月8日，位于朝鲜平安北道铁山郡东昌里的“西海卫星发射场”对外国媒体开放，现场“银河3号”运载火箭搭载“光明星3号”已经基本安装完毕。当日，朝鲜安排外国记者参观卫星发射综合指挥所和“光明星3号”卫星发射塔。
24小时时事新闻(4月6日) 24 Hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
昂山素季当选缅甸议员 Aung San Suu Kyi
(Reuters) -昂山素季领导的缅甸全国民主联盟(NLD)以压倒性优势在议会补选中获胜，获得45个补选议席中的40个席位。
俯瞰伦敦 London from above
(Reuters) -随着2012年伦敦奥运会的临近，摄影师拍摄了一组俯瞰伦敦的照片，美丽尽收眼底。
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First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Hungary's 'border hunters' target migrants
Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.