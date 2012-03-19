24小时时事新闻(3月20日) 24Hours
3月18日，几内亚比绍比索，孩子们通过窗户观看总统大选官方计票。几内亚比绍当日总统选举投票后立即展开计票工作。 REUTERS/Joe Penney
3月18日，埃及开罗，人们聚集在阿巴希亚大教堂外面哀悼去世的埃及教宗欣诺达三世(Pope Shenouda III)，一名男子站在自己的汽车上与阻碍交通的哀悼者争论。 REUTERS/Amr Abdallah Dalshmore
3月18日，肯尼亚纳罗克Olkerin Manyatta，马赛部落青年准备参加成人仪式“Entoto”。 REUTERS/Thomas Mukoya
3月18日，海南三亚，保镖学员参加特训营训练活动。中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。 REUTERS/Tyrone Siu
3月18日，希腊雅典奥林匹克体育场，消防车喷水灭火，旁边一位球迷高举双臂欢呼。在希腊足球超级联赛帕纳辛纳克斯队(Panathinaikos)与奥林匹亚克斯队(Olympiakos)的比赛现场发生球迷骚乱，球迷与警察发生冲more
3月18日，也门塔伊兹，人们将遭基地组织相关团体枪杀的一名美国教师的汽车拖走。一名美国教师当日在塔伊兹市遭武装分子枪击身亡。一个与“基地”组织有联系的团体已声称对袭击负责，并称目的是惩罚其宣传基督教。 REUTERS/Smore
3月18日，土耳其哈塔伊省，诺贝尔和平奖获得者、也门记者兼妇女权益活动家塔瓦库·卡曼(Tawakkul Karman)(左)在难民营向叙利亚难民发表演讲。 REUTERS/Murad Sezer
3月18日，乌克兰基辅，球迷们在奥林匹克体育场观看一场当地的足球比赛。2012年，乌克兰和波兰共同承办欧洲杯足球锦标赛，基辅奥林匹克国家体育场为决赛举行场地。 REUTERS/Anatolii Stepanov
3月18日，印度尼西亚巴厘岛沙努尔，法院人员侦查一个反恐枪击现场。印尼反恐警察当晚在巴厘岛展开两次突袭行动，击毙5名涉嫌参与恐怖组织活动的男子。 REUTERS/Stringer
3月18日，叙利亚阿勒颇，人们聚集在国家安全办公处附近的汽车炸弹爆炸现场。继17日叙利亚首都大马士革三起汽车爆炸袭击事件后，第二大城市阿勒颇18日也发生一起汽车炸弹事件。 REUTERS/George Ourfalian
3月18日，土耳其伊斯坦布尔，防暴警察与库尔德人示威者发生冲突。千余名库尔德人在伊斯坦布尔违反政府规定庆祝“纳吾热孜”节，并与警方发生冲突，造成数人受伤，多处公交车站、车辆和店铺遭到破坏。目前已有106名骚乱者被捕。土耳more
3月18日，乌克兰时装周在基辅举行，一名模特展示乌克兰设计师Oleksiy Zalevskiy的作品。 REUTERS/Gleb Garanich
3月18日，缅甸仰光，一名男子在仰光河岸倾倒沙子。 REUTERS/Staff
2月28日，美国亚利桑那州哈瓦苏派印第安保留地，大峡谷和科罗拉多河流全景。 REUTERS/Robert Galbraith
3月18日，巴林布戴亚，反政府示威者跑离公路，以躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。数以百计的示威者占领主要公路，发动反政府示威，警察使用催泪瓦斯和手榴弹驱散示威者。 REUTERS/Hamad I Mohammed
3月18日，菲律宾黎刹省Rodriguez，游客在瓦瓦大坝的水流中玩耍。 REUTERS/Romeo Ranoco
3月18日，意大利西西里岛埃特纳火山再次喷发。火山灰漂浮高达7千米，火山岩浆流向无人居住的山谷，这已是该火山在2012年年内的第四次喷发。据悉，埃特纳火山是欧洲最高的活火山。 REUTERS/Antonio Parrinmore