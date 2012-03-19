24小时时事新闻(3月20日) 24Hours

3月18日，也门塔伊兹，人们将遭基地组织相关团体枪杀的一名美国教师的汽车拖走。一名美国教师当日在塔伊兹市遭武装分子枪击身亡。一个与“基地”组织有联系的团体已声称对袭击负责，并称目的是惩罚其宣传基督教。 REUTERS/Smore