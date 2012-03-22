阿萨德妻子将遭欧盟旅行与购物禁令 Asma al-assad

欧盟成员国外长将就新一轮制裁措施达成协议，冻结12个自然人的资产，并禁止他们在欧盟旅行，其中就包括阿斯玛。制裁将使阿斯玛无法以自己的名字继续去欧盟国家旅行，或是从位于欧盟的公司购物。(摄于2008年7月19日，叙利亚阿尔more