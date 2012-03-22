阿萨德妻子将遭欧盟旅行与购物禁令 Asma al-assad
外交人士称，欧盟国家将禁止叙利亚总统阿萨德的妻子阿斯玛(Asma al-Assad)在欧盟旅行和购物，以加大施压力度迫使阿萨德政府停止血腥镇压反抗运动。(2012年2月26日，叙利亚大马士革，阿萨德与妻子阿斯玛在投票站为more
欧盟成员国外长将就新一轮制裁措施达成协议，冻结12个自然人的资产，并禁止他们在欧盟旅行，其中就包括阿斯玛。制裁将使阿斯玛无法以自己的名字继续去欧盟国家旅行，或是从位于欧盟的公司购物。(摄于2008年7月19日，叙利亚阿尔more
阿斯玛近期成为媒体关注的焦点，她与丈夫的电子邮件遭到英国《卫报》曝光，这些信件显示在叙利亚陷入流血冲突之际，他们两人却在购买流行音乐和奢侈品等。(摄于2012年2月26日，叙利亚大马士革) REUTERS/SANA
阿斯玛出生在英国，做过投资银行工作，曾打造出一位拥有西方价值观的女性形象，但在叙利亚政府对国内反抗运动长达一年的镇压中，她一直支持丈夫阿萨德。(2010年3月21日，叙利亚大马士革，一个孩子向访问孤儿院的阿斯玛耳语。) more
2012年2月26日，叙利亚大马士革，阿萨德与妻子阿斯玛在投票站为新宪法草案全民公投投票。 REUTERS/SANA
1月11日，大马士革，阿斯玛带着两个孩子现身支持阿萨德的集会。 REUTERS/Wael Hmedan-Presidential Palace/Handout
1月11日，大马士革，阿斯玛现身支持阿萨德的集会。 REUTERS/Wael Hmedan-Presidential Palace/Handout
2011年3月13日，大马士革，阿斯玛出席一个支持巴勒斯坦少儿难民的福利项目。 REUTERS/Khaled al-Hariri
2010年11月27日，大马士革，阿斯玛与印度总统的丈夫谢卡瓦特(Devisingh Shekhawat)站在欢迎仪式上。 REUTERS/Khaled al-Hariri
10月12日，叙利亚他图斯，阿斯玛为一个政府扫盲项目中的毕业生颁发证书。 REUTERS/ Khaled al-Hariri
11月4日，塞浦路斯尼科西亚，(由左至右)塞浦路斯总统季米特里斯·赫里斯托菲亚斯(Demetris Christofias)及妻子、阿斯玛与丈夫阿萨德合影。 REUTERS/Andreas Manolis
1月23日，大马士革，阿斯玛在“首届国际发展会议“开幕式上发表讲话。 REUTERS/Khaled al-Hariri
6月25日，委内瑞拉加拉加斯，阿萨德及妻子阿斯玛抵达玻利瓦尔国际机场并出席欢迎仪式。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
2009年1月13日，大马士革，阿斯玛参加一个抗议叙利亚空袭加沙地带的示威示威活动时与巴勒斯坦儿童交谈。 REUTERS/Wael Hmedan
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