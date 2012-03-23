实拍孟加拉雏妓 Bangladesh brothel

(Reuters) -中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。天骄特卫公司与以色列国际安全学院合作成立了天骄国际安全学院，此次活动邀请以色列安全学院总教官、韩国和阿尔巴尼亚前国家领导人保镖等国际顶级保镖教官和反恐专家来指导训练。参加此次特训营的36名学员由部队退伍军人、运动员和大学...