实拍孟加拉雏妓 Bangladesh brothel
根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。（2012年2月23日，孟加拉中部地区福里德布尔县的一家妓院，14岁雏妓Lipi等待顾客。） REUTERmore
许多少女是被继母或是亲生父母卖到妓院或作为抵押被迫从事性服务，因而不会获得金钱补偿。(3月4日，Hashi在房间内吸烟。) REUTERS/Andrew Biraj
类固醇是用于治疗严重关节炎、哮喘和过敏的药物，会危害健康，长期服用足以致命。类固醇在孟加拉很容易买到，价格也非常低廉。 REUTERS/Andrew Biraj
许多雏妓通常在妓院外拥有一位“丈夫”情人，并为他们提供性服务和支付费用以换取安全保障。(3月4日，Hashi与“丈夫”相拥。) REUTERS/Andrew Biraj
Hashi与“丈夫”的双脚。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi站在妓院外面招引嫖客。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi与一位嫖客耳语。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi(右)在房间外梳头。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi化妆准备迎客。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi洗头发。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi与一位嫖客打闹嬉戏。 REUTERS/Andrew Biraj
Hashi房间墙壁上张贴的画像。 REUTERS/Andrew Biraj
现年16岁的雏妓Maya在嫖客面前涂抹口红。 REUTERS/Andrew Biraj
Maya佩戴着项链。 REUTERS/Andrew Biraj
Maya打电话。 REUTERS/Andrew Biraj
Maya居住的狭小房间。 REUTERS/Andrew Biraj
妓女们在房间内化妆。 REUTERS/Andrew Biraj
一名妓女站在简易的妓院外招揽嫖客。 REUTERS/Andrew Biraj
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