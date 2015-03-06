雾霾中的呼吸
路透摄影记者Kim Kyung-Hoon拍摄了一组反映北京雾霾的照片，反映了空气污染对普通百姓生活方方面面的影响。(2015年1月14日，北京，一名男子戴着口罩在公园锻炼身体。) REUTERS/Kim Kyung-Homore
2014年12月2日，北京，通过建筑工地一个墙洞可看到加热站的烟囱冒出浓烟。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月19日，北京，艺术家孔宁穿着由999副口罩制成的10米婚纱，化身雾霾新娘“嫁”给蓝天。孔宁希望通过这个作品呼吁更多人关注环保，关注生命。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月19日，北京，孔宁穿着口罩婚纱站在她的工作室内。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2015年2月3日，北京，从事销售工作的刘瑞强在家里阳台上测试空气质量。多年来，刘瑞强一直忍受着北京的雾霾，但女儿出生后他不愿再冒险了。刘瑞强随处带着一个手持污染探测仪。当空气质量达到污染水平时，他的女儿就不能出门。他家more
2014年12月19日，刘科(音)每天骑自行车上班，但现在他还必须要戴上口罩，以躲避糟糕的空气。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月19日，刘科(音)使用两个星期的口罩滤片和新滤片的对比。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年10月23日，企业Smart Air在大学校园向学生们介绍将HEPA过滤器装到风扇上自制成一台空气净化器。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月11日，孕妇雍晓燕(音)佩戴着鼻戴式口罩在办公室工作。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月11日，雍晓燕(音)戴上鼻戴式口罩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月2日，韩国人J.Kim住水瓶里倒中药以治疗他的支气管炎。J. Kim在北京工作了超过10年。他说最近一次在北京工作期间因空气污染染上了鼻炎和哮喘。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月2日，韩国人J.Kim服用治疗哮喘的药。2013年1月北京空气污染水平创纪录后，Kim决定离开。他去年将孩子们送回韩国，只要公司为他在韩国找到合适的职位，他就会回去。 REUTERS/Kim Kyung-more
2015年2月12日，一个孩子在嘉里酒店的儿童探险乐园内玩耍。持续的雾霾天气，不少商场酒店的室内游乐场，成为孩子们假日休闲的主要去处。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2015年2月12日，一个男孩好奇地盯着嘉里酒店的儿童探险乐园摆放的空气净化器。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月4日，中国先锋设计师张驰展示他自己设计的防雾霾口罩。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月22日，设计师张驰的以雾霾天气为创意的时装秀，佩戴防毒面具的模特在后场休息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月22日，设计师张驰的以雾霾天气为创意的时装秀彩排。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月1日，北京市环境保护监测中心工作人员在实验室分析空气质量。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月1日，北京市环境保护监测中心架设在屋顶的空气标本采集仪器。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月17日(左)与2015年1月14日的对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月17日(左)与2015年1月15日天安门对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月17日(左)与2015年1月14日的对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年11月17日(左)与2014年11月19日国家大剧院的对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月19日(左)与2015年1月15日中央电视塔对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月17日(左)与2015年1月14日望京SOHO对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2014年12月19日(左)与2015年1月15日对比图。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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