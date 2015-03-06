2015年2月3日，北京，从事销售工作的刘瑞强在家里阳台上测试空气质量。多年来，刘瑞强一直忍受着北京的雾霾，但女儿出生后他不愿再冒险了。刘瑞强随处带着一个手持污染探测仪。当空气质量达到污染水平时，他的女儿就不能出门。他家more

2015年2月3日，北京，从事销售工作的刘瑞强在家里阳台上测试空气质量。多年来，刘瑞强一直忍受着北京的雾霾，但女儿出生后他不愿再冒险了。刘瑞强随处带着一个手持污染探测仪。当空气质量达到污染水平时，他的女儿就不能出门。他家有两台不停工作的空气净化机。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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