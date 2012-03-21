中国保镖训练营 Bodyguard Training
2012年3月18日，中国专业提供要员保护的天骄特卫公司开始在海南三亚进行为期四周的要员保护特训营。 REUTERS/Tyrone Siu
此次活动邀请以色列安全学院总教官、韩国和阿尔巴尼亚前国家领导人保镖等国际顶级保镖教官和反恐专家来指导训练。 REUTERS/Tyrone Siu
天骄特卫公司与以色列国际安全学院合作成立了天骄国际安全学院。(学员们搬运其他学员。) REUTERS/Tyrone Siu
参加此次特训营的36名学员由退伍军人、退役运动员和大学毕业生组成，其中有10名女性学员。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们将参加搏击、格斗、特种驾驶、礼仪等多科目的培训，以磨练意志提高职业素养。 REUTERS/Tyrone Siu
训练科目非常全面和多元化，其包括车俩特种驾驶，要员保护方案，高端礼仪学习，国内安全方案学习和反恐知识等等。(学员们在海滩上跳跃。) REUTERS/Tyrone Siu
学员参加集训。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们在树荫下休息。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们背负同伴前行。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们搬运轮胎。 REUTERS/Tyrone Siu
孩子们观看学员保镖训练。(摄于3月17日) REUTERS/Tyrone Siu
一名学员全身沾满泥沙。 REUTERS/Tyrone Siu
学员在训练中呐喊鼓劲。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员站宿舍内为同伴按摩解乏。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员躺在床上休息。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员坐在楼梯道上休息。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员酣然入睡。 REUTERS/Tyrone Siu
一名女学员为同伴按摩。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员穿上制服。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员穿上靴子。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员的靴子和包。 REUTERS/Tyrone Siu
一名学员在房间内换衣服。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们吃饭。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们的特训营地里悬挂着中国国旗。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们搬运轮胎。 REUTERS/Tyrone Siu
肩扛轮胎前进。 REUTERS/Tyrone Siu
学员们列队。 REUTERS/Tyrone Siu
下一个
凯特王妃首次公开演讲 Duchess of Cambridge
(Reuters) -2012年3月19日，英国剑桥公爵夫人凯特王妃访问英格兰东部伊普斯维奇小镇的儿童福利院“树屋”，看望那些致力帮助患绝症儿童的工作人员和志愿者，并首次以王室成员身份公开演讲。
24小时时事新闻（3月21日）
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
实拍孟加拉雏妓 Bangladesh brothel
(Reuters) - 根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。
谋女郎斩获亚洲电影节最佳新人奖 Asian Film Awards 2012
(Reuters) -2012年3月19日，第六届亚洲电影大奖颁奖礼在香港隆重举行，叶德娴则凭《桃姐 》第五度封后，印尼男演员Donny Damara则凭《Lovely...