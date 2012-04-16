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图片 | 2012年 4月 16日 星期一 15:22 BJT

朱莉皮特终订婚 Jolie and Pitt

好莱坞明星布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉在7年的爱情长跑之后，近日终于宣布订婚。(2012年2月13日，在柏林电影节期间，安吉丽娜·朱莉与布拉德·皮特出席“电影和平奖”慈善晚宴。) REUTERS/Andreas Rentz/Pool

好莱坞明星布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉在7年的爱情长跑之后，近日终于宣布订婚。(2012年2月13日，在柏林电影节期间，安吉丽娜·朱莉与布拉德·皮特出席“电影和平奖”慈善晚宴。) REUTERS/Andreas Rentmore

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好莱坞明星布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉在7年的爱情长跑之后，近日终于宣布订婚。(2012年2月13日，在柏林电影节期间，安吉丽娜·朱莉与布拉德·皮特出席“电影和平奖”慈善晚宴。) REUTERS/Andreas Rentz/Pool
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朱莉和皮特的发言人形容订婚为“对未来的一个承诺”，目前还没有决定结婚日子。(摄于2月13日，“电影和平奖”慈善晚宴) REUTERS/Tobias Schwarz

朱莉和皮特的发言人形容订婚为“对未来的一个承诺”，目前还没有决定结婚日子。(摄于2月13日，“电影和平奖”慈善晚宴) REUTERS/Tobias Schwarz

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朱莉和皮特的发言人形容订婚为“对未来的一个承诺”，目前还没有决定结婚日子。(摄于2月13日，“电影和平奖”慈善晚宴) REUTERS/Tobias Schwarz
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朱莉为皮特生下了3个孩子。此外，他们还领养了3个孩子，为柬埔寨男孩马多克斯，越南男孩帕克斯和埃塞俄比亚女孩扎哈拉，组成了一个“国际大家庭”。(2009年1月27日，朱莉和皮特带着孩子们抵达成日本成田国际机场。) REUTERS/Toru Hanai

朱莉为皮特生下了3个孩子。此外，他们还领养了3个孩子，为柬埔寨男孩马多克斯，越南男孩帕克斯和埃塞俄比亚女孩扎哈拉，组成了一个“国际大家庭”。(2009年1月27日，朱莉和皮特带着孩子们抵达成日本成田国际机场。) REUTmore

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朱莉为皮特生下了3个孩子。此外，他们还领养了3个孩子，为柬埔寨男孩马多克斯，越南男孩帕克斯和埃塞俄比亚女孩扎哈拉，组成了一个“国际大家庭”。(2009年1月27日，朱莉和皮特带着孩子们抵达成日本成田国际机场。) REUTERS/Toru Hanai
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有报道称，为了给6个孩子营造完整的家庭、保证他们健康成长，朱莉和皮特才决定结束爱情长跑，正式结婚。(2010年7月19日，美国好莱坞，电影《特工绍特》首映式。) REUTERS/Mario Anzuoni

有报道称，为了给6个孩子营造完整的家庭、保证他们健康成长，朱莉和皮特才决定结束爱情长跑，正式结婚。(2010年7月19日，美国好莱坞，电影《特工绍特》首映式。) REUTERS/Mario Anzuoni

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有报道称，为了给6个孩子营造完整的家庭、保证他们健康成长，朱莉和皮特才决定结束爱情长跑，正式结婚。(2010年7月19日，美国好莱坞，电影《特工绍特》首映式。) REUTERS/Mario Anzuoni
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现年48岁的布拉德·皮特与36岁的安吉丽娜·朱莉是最为人熟悉的好莱坞情侣之一，他们在2005年拍摄《史密斯夫妇》时相识并相恋。(2010年2月11日，朱莉导演的处女作《血与蜜之地》在柏林电影节举行首映式。) REUTERS/Fabrizio Bensch

现年48岁的布拉德·皮特与36岁的安吉丽娜·朱莉是最为人熟悉的好莱坞情侣之一，他们在2005年拍摄《史密斯夫妇》时相识并相恋。(2010年2月11日，朱莉导演的处女作《血与蜜之地》在柏林电影节举行首映式。) REUTERmore

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现年48岁的布拉德·皮特与36岁的安吉丽娜·朱莉是最为人熟悉的好莱坞情侣之一，他们在2005年拍摄《史密斯夫妇》时相识并相恋。(2010年2月11日，朱莉导演的处女作《血与蜜之地》在柏林电影节举行首映式。) REUTERS/Fabrizio Bensch
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朱莉之前曾前结过两次婚，皮特结过一次婚，其前妻为《老友记》女星詹妮弗·安尼斯顿(Jennifer Anniston)。(摄于2011年5月16日，戛纳电影节) REUTERS/Vincent Kessler

朱莉之前曾前结过两次婚，皮特结过一次婚，其前妻为《老友记》女星詹妮弗·安尼斯顿(Jennifer Anniston)。(摄于2011年5月16日，戛纳电影节) REUTERS/Vincent Kessler

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朱莉之前曾前结过两次婚，皮特结过一次婚，其前妻为《老友记》女星詹妮弗·安尼斯顿(Jennifer Anniston)。(摄于2011年5月16日，戛纳电影节) REUTERS/Vincent Kessler
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朱莉与皮特一直倡导慈善事业，朱莉在2001年被任命为联合国难民署亲善大使，并设立了与布拉德·皮特的联名基金。(2012年1月29日，美国演员工会奖在洛杉矶举行。) REUTERS/Lucy Nicholson

朱莉与皮特一直倡导慈善事业，朱莉在2001年被任命为联合国难民署亲善大使，并设立了与布拉德·皮特的联名基金。(2012年1月29日，美国演员工会奖在洛杉矶举行。) REUTERS/Lucy Nicholson

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朱莉与皮特一直倡导慈善事业，朱莉在2001年被任命为联合国难民署亲善大使，并设立了与布拉德·皮特的联名基金。(2012年1月29日，美国演员工会奖在洛杉矶举行。) REUTERS/Lucy Nicholson
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2012年1月29日，美国演员工会奖在洛杉矶举行，皮特与乔治·克鲁尼交谈。 REUTERS/Mario Anzuoni

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2012年1月29日，美国演员工会奖在洛杉矶举行，皮特与乔治·克鲁尼交谈。 REUTERS/Mario Anzuoni
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3月28日，澳大利亚悉尼，悉尼杜莎夫人推出“布拉吉丽娜”，在悉尼塔的天空人行过道展出皮特与朱莉的蜡像。 REUTERS/Daniel Munoz

3月28日，澳大利亚悉尼，悉尼杜莎夫人推出“布拉吉丽娜”，在悉尼塔的天空人行过道展出皮特与朱莉的蜡像。 REUTERS/Daniel Munoz

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3月28日，澳大利亚悉尼，悉尼杜莎夫人推出“布拉吉丽娜”，在悉尼塔的天空人行过道展出皮特与朱莉的蜡像。 REUTERS/Daniel Munoz
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1月10日，华盛顿，朱莉出席自己导演的处女作《血与蜜之地》(In the Land of Blood and Honey)首映式。 REUTERS/Joshua Roberts

1月10日，华盛顿，朱莉出席自己导演的处女作《血与蜜之地》(In the Land of Blood and Honey)首映式。 REUTERS/Joshua Roberts

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1月10日，华盛顿，朱莉出席自己导演的处女作《血与蜜之地》(In the Land of Blood and Honey)首映式。 REUTERS/Joshua Roberts
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2011年11月9日，日本东京，皮特与朱莉抵达皮特主演的《点球成金》(Moneyball)首映式。 REUTERS/Toru Hanai

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2011年11月9日，日本东京，皮特与朱莉抵达皮特主演的《点球成金》(Moneyball)首映式。 REUTERS/Toru Hanai
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7月30日，朱莉与皮特在萨拉热窝电影节闭幕式上鼓掌。 REUTERS/Dado Ruvic

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2010年10月13日，匈牙利布达佩斯，皮特在朱莉执导的电影拍摄现场。 REUTERS/Bernadett Szabo

2010年10月13日，匈牙利布达佩斯，皮特在朱莉执导的电影拍摄现场。 REUTERS/Bernadett Szabo

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2010年10月13日，匈牙利布达佩斯，皮特在朱莉执导的电影拍摄现场。 REUTERS/Bernadett Szabo
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2009年5月20日，朱莉与皮特亮相戛纳电影节红毯。 REUTERS/Martin Bureau/Pool

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2009年5月20日，朱莉与皮特亮相戛纳电影节红毯。 REUTERS/Martin Bureau/Pool
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2月22日，好莱坞，皮特和朱莉亮相奥斯卡颁奖典礼。 REUTERS/Mario Anzuoni

2月22日，好莱坞，皮特和朱莉亮相奥斯卡颁奖典礼。 REUTERS/Mario Anzuoni

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2月22日，好莱坞，皮特和朱莉亮相奥斯卡颁奖典礼。 REUTERS/Mario Anzuoni
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1月8日，加州圣塔蒙尼卡，皮特和朱莉恩爱亮相评论家选择奖颁奖礼。 REUTERS/Hector Mata

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1月8日，加州圣塔蒙尼卡，皮特和朱莉恩爱亮相评论家选择奖颁奖礼。 REUTERS/Hector Mata
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2008年5月20日，皮特偕同怀孕的朱莉亮相戛纳电影节。 REUTERS/Vincent Kessler

2008年5月20日，皮特偕同怀孕的朱莉亮相戛纳电影节。 REUTERS/Vincent Kessler

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2008年5月20日，皮特偕同怀孕的朱莉亮相戛纳电影节。 REUTERS/Vincent Kessler
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1月27日，美国演员工会奖在洛杉矶举行，皮特与朱莉接吻。 REUTERS/Mario Anzuoni

1月27日，美国演员工会奖在洛杉矶举行，皮特与朱莉接吻。 REUTERS/Mario Anzuoni

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2006年11月23日，越南胡志明市，皮特驾驶摩托车载着朱莉。 REUTERS/Trung Nghia/Tuoi Tre Newspaper

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2006年11月23日，越南胡志明市，皮特驾驶摩托车载着朱莉。 REUTERS/Trung Nghia/Tuoi Tre Newspaper
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11月12日，印度孟买，皮特扛着养子马多克斯，朱莉则扛着养女扎哈拉行走在街道上。 REUTERS/Prashanth Vishwanathan

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