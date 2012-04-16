朱莉皮特终订婚 Jolie and Pitt

朱莉为皮特生下了3个孩子。此外，他们还领养了3个孩子，为柬埔寨男孩马多克斯，越南男孩帕克斯和埃塞俄比亚女孩扎哈拉，组成了一个“国际大家庭”。(2009年1月27日，朱莉和皮特带着孩子们抵达成日本成田国际机场。) REUTmore