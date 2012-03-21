凯特王妃首次公开演讲 Duchess of Cambridge
2012年3月19日，英国剑桥公爵夫人凯特王妃访问英格兰东部伊普斯维奇小镇的儿童福利院“树屋”，看望那些致力帮助患绝症儿童的工作人员和志愿者。 REUTERS/David Crump/Pool
“树屋”儿童福利院当日正式开放，凯特王妃出任这一慈善机构的荣誉赞助人。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃当日首次以王室成员身份公开发表演讲。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃在演讲中称，这家儿童福利院“远不是收治患病儿童、让人压抑的地方”，而是“一个家”。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特的助手称，虽然演讲时间只有三分钟，但所有的演讲词都是王妃亲自所写，都是发自她内心的语言。英国《每日邮报》称，凯特当日的表现可谓完美无缺。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃访问期间身着一袭蓝色洋装手拿铁锨铲土参与植树。 REUTERS/David Crump/Pool
凯特王妃与孩子们一起上艺术课。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃参加孩子们的音乐课。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃俯身接受一个女孩献花。 REUTERS/Andrew Winning
凯特与小“粉丝”握手。 REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool
凯特王妃抵达“树屋”儿童福利院。 REUTERS/David Crump/Pool
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