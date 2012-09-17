钓鱼岛争端在中国多地引发抗议 China-Japan Island Dispute 2012
日本政府单方面购买钓鱼岛的行动，引发中国多地民众举行抗议活动，9月16日北京、上海、广州、深圳等城市再次发生反日游行。(9月16日，深圳，一名抗议者试图踢碎日资百货公司西武百货的玻璃窗。) REUTERS/Tyrone Siu
9月16日，上海，警察在日本领事馆附近阻挡一名抗议者。日本首相野田佳彦16日下午在公邸召见外务省事务次官河相周夫，就中国抗议钓鱼岛“国有化”的反日游行下达指示，要求做好信息收集和保护国民的工作，确保万无一失。REUTERS/Aly Song
抗议人群走上街头。 REUTERS/Aly Song
9月14日，上海，一名警察在日本领事馆附近拦住一辆汽车。REUTER/Aly Song
9月16日，香港民众举行纪念“九·一八”、保卫钓鱼岛游行，以和平理性的方式，抗议日本政府对中国领土钓鱼岛及其附属岛屿进行所谓“国有化”。组织者表示，约有5,000人参加了游行。REUTERS/Bobby Yip
一名抗议者手持钓鱼岛图片。 REUTERS/Bobby Yip
9月16日，成都，抗议者在示威游行中挥舞中国国旗。 REUTERS/Jason Lee
警察组成人墙试图阻挡抗议者前往美国领事馆。 REUTERS/Jason Lee
防暴警察阻挡游行的抗议者。 REUTERS/Jason Lee
示威者高举标语。 REUTERS/Jason Lee
一名抗议者高喊口号。REUTERS/Jason Lee
反日标语。 REUTERS/Jason Lee
深圳，一名抗议者在防暴警察前面高举国旗。REUTERS/Tyrone Siu
一名抗议者试图踢走催泪瓦斯。 REUTERS/Tyrone Siu
9月15日，北京，上千名民众在日本驻华大使馆门前举行抗议活动，反对日本政府“购买”钓鱼岛的非法行径。 REUTERS/Jason Lee
一名抗议者高喊口号。REUTERS/Jason Lee
9月16日，深圳，一架警用直升机飞过天空。 REUTERS/Tyrone Siu
9月11日，香港，抗议者高举中国国旗和反日标语。 REUTERS/Bobby Yip