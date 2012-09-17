钓鱼岛争端在中国多地引发抗议 China-Japan Island Dispute 2012

9月16日，上海，警察在日本领事馆附近阻挡一名抗议者。日本首相野田佳彦16日下午在公邸召见外务省事务次官河相周夫，就中国抗议钓鱼岛“国有化”的反日游行下达指示，要求做好信息收集和保护国民的工作，确保万无一失。REUTERS/Aly Song