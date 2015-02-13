本周中国区精选（2月6日-13日）
2月9日，北京，陶然亭公园冰雪嘉年华上展览着众多塑料企鹅。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月12日，北京，香格里拉酒店服务员展示羊年蛋糕，售价为208元。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月12日，香港，一对来自泰国的新婚夫妇拍摄照片。 REUTERS/Bobby Yip
2月11日，上海，购物商场上的一个绵羊气球。 REUTERS/Aly Song
2月11日，云南昆明，一只羊驼在云南野生动物园里和一些毛绒玩具小羊在一起。农历羊年即将到来，云南野生动物园特别推出了“人与动物共迎羊年”的特色活动。 REUTERS/Wong Campion
2月11日，河北唐山，记者在中国北车集团唐山轨道客车公司的工厂内拍摄一名工作的工人。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月11日，北京，中国外交部长王毅会见美国常务副国务卿布林肯。REUTERS/Andy Wong/Pool
2月11日，香港，因购买比特币受骗的投资者站在香港警察总部外面。香港比特币交易平台“Mycoin.hk”最近突然停止营运，香港警方称，商业罪案调查科11日接获43人报案。 REUTERS/Bobby Yip
2月10日，上海，一名顾客在超市购物。中国国家统计局当日公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低。这是more
2月10日，北京，一名摊贩在购物区售卖冰糖葫芦。中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货more
2月10日，上海，一家购物商场装饰一新迎新年。 REUTERS/Aly Song
2月10日，香港区域法院裁定，印尼女佣厄维阿纳·苏利斯泰宁斯的44岁原雇主罗允彤袭击、恐吓与拖欠工资等18项罪名成立。(印尼女佣厄维阿纳·苏利斯泰宁斯抵达法院。) REUTERS/Bobby Yip
2月9日，香港，采购年货的大陆游客整理行李箱。 REUTERS/Liau Chung-ren
2月9日，北京，一个孩子在陶然亭公园乘坐滑雪车。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
2月9日，辽宁沈阳，民间面塑师于启全使用6袋300斤的糯米面做成2米多高的财神爷。REUTERS/Sheng Li
2月9日，上海，返乡乘客在虹桥火车站候车。据交通运输部消息，预计2015年春运全国旅客发送量将达到28.07亿人次，比2014年增长3.4%。 REUTERS/Aly Song
2月9日，上海，武警在虹桥火车站内巡逻。 REUTERS/Aly Song
2月7日，安徽合肥，一名工人行走在动车维修保养基地内。 REUTERS/Stringer
2月6日，泰国曼谷，中国国务委员兼国防部长常万与全在欢迎仪式上检阅仪仗队。 REUTERS/Chaiwat Subprasom
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