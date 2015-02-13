本周中国区精选（2月6日-13日）

2月10日，北京，一名摊贩在购物区售卖冰糖葫芦。中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货more

2月10日，北京，一名摊贩在购物区售卖冰糖葫芦。中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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