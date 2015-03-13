本周中国区精选（3月6日-13日）
3月12日，在十二届全国人大三次会议第三次全体会议召开期间，饭店引导小姐在人民大会堂外拍照。REUTERS/Iris Zhao
3月12日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，最高人民法院院长周强发表关于最高人民法院工作的报告。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月9日，全国政协十二届三次会议在北京举行第二次全体会议，安保人员在会议开始前在人民大会堂外站岗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月12日，香港举行Art Central博览会，日本艺术家Shunsuke Francois Nanjo展览作品--半截阿尔法·罗密欧汽车。 REUTERS/Bobby Yip
3月10日，斯里兰卡叫停中国交通建设集团的科伦坡港口城项目，称该项目缺少政府批文。此举引发了与中国之间的外交争议风险。(港口城项目建筑工地外张贴的通知。) REUTERS/Dinuka Liyanawatte
3月10日，香港，一名苏富比工作人员介绍Swatch为纪念詹姆斯·邦德电影40周年发行的腕表系列。苏富比宣布目前全球收藏规模最大的Swatch腕表单一拍卖会将于4月7日在香港会议展览中心举行，有超过5800件斯沃琪腕表拍more
3月9日，上海，工人在建筑工地施工，附近一个烟囱冒出浓烟。中国环境保护部部长陈吉宁表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常more
3月8日，上海，一名男子在超市购物。据消息人士称，中国监管者正在从日本经济发展史吸取教训，决心避免重蹈日本衰退和通缩的覆辙。这些问题在过去20年一直困扰日本。 REUTERS/Aly Song
3月8日，北京，一名男子在雍和宫叩拜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月8日，北京，人民大会堂的一处大门。REUTERS/Jason Lee
3月8日，北京，马航MH370遇难乘客家属聚集在马来西亚驻华使馆附近举行抗议。马来西亚总理纳吉布8日在马航MH370客机失联一周年之际发表声明，称马方仍致力于搜寻MH370客机。与此同时，国际调查组发布的报告没有关于MHmore
3月6日，北京，一家酒店的财神雕塑上放着一元纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月6日，上海，一座大厦安置的安全摄像头。REUTERS/Aly Song
3月6日，香港，一位妇女在廿四节气的“惊蛰”光顾“打小人”摊档。打小人是一种流行于香港民间的习俗，人们希望藉此行为驱逐、报复所谓的“小人”，以宣泄内心的不满。 REUTERS/Bobby Yip
中国国务院总理李克强在人大会议上称，中国计划加强先进行业的出口，包括实施大型核电项目。中国已经陆续签约对外出口第三代核电技术，同时也面临一个巨大的障碍：仍需表明自己能够在国内建设和安全运营这些核电机组。(2013年10月more
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Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
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Inside the battle for besieged Philippine city
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Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.