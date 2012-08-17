本周中国区精选(8月10日-17日) China Weekly
2012年8月15日，香港保钓船“启丰二号”突破日本海上保安厅舰艇拦截，驶到钓鱼岛浅滩，船上7人登岸宣示主权。日本海上保安厅随后拘捕14名香港保钓人士及随行采访记者。 REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard/Handout
8月16日，日本那霸，日本海岸警卫队押送抓扣的中国保钓人士离开巡逻船。日本内阁府官房长官藤村修17日称，日本政府决定放还抓扣的14名中国保钓人士。 REUTERS/Kyodo
8月16日，香港市民在日本驻港领事馆外举行示威活动，抗议日本政府抓扣中国保钓人士。 REUTERS/Bobby Yip
8月16日，上海市民在日本领事馆外举行抗议活动。 REUTERS/Aly Song
8月16日，NBA球星科比来到湖北武汉做宣传活动，保安在现场维持秩序。REUTERS/Stringer
8月16日，小米手机2发布会在北京召开，一名男子持小米手机拍照。 REUTERS/Jason Lee
8月15日，上海，闪电划过夜空。 REUTERS/Aly Song
8月15日，辽宁沈阳，一位股民在证交所查看股市行情。中国股市沪综指当日收挫1.1%，银监会公布银行业不良贷款余额连续第三个季度上升，令银行股板块抛压涌现并加剧市场恐慌情绪。REUTERS/Stringer
8月14日，刘翔在英国接受治疗后抵达上海浦东机场。在伦敦奥运会的男子110米栏预赛中，刘翔在第一个栏架处摔倒受伤退出比赛。 REUTER/Aly Song
8月14日，哆啦A梦诞生前100周年庆生活动在香港举行。哆啦A梦诞生于2112年9月3日，因此今年是哆啦A梦诞生前100年。 REUTERS/Bobby Yip
6月20日，一两金币(37.5克)(中)及一盎司金币对比图。 REUTERS/Bobby Yip
8月11日，2012意大利超级杯足球赛在北京国家体育场(鸟巢)举行，尤文图斯最终4:2逆转那不勒斯捧起超级杯。 REUTERS/Jason Lee
8月11日，神九航天员刘洋、刘旺、景海鹏，以及“天宫一号与神舟九号载人交会对接任务代表团”，应特区行政长官梁振英邀请，来到香港展开一连四天的访问活动。 REUTERS/Tyrone Siu
8月10日，台湾诚品书店在香港开业，占地3,000多平方米，书籍种类有10万种，总量共23万册，成为香港目前面积最大、藏书量最多的书店。 REUTERS/Tyrone Siu
8月10日，安徽合肥，一名员工在加油站更换石油价格牌。在年内连续三次下调油价之后，中国国家发改委宣布，自10日起上调国内汽柴油零售价格，涨幅分别为4.5%和4.7%。 REUTERS/Stringer
8月10日，合肥市中级人民法院开庭审理重庆市原公安局长王立军的4名昔日部下涉嫌在办理尼尔·海伍德死亡案件中徇私枉法、包庇薄谷开来的案子。合肥市中级法院副院长、新闻发言人唐义干向媒体表示，郭维国等四人已经承认隐瞒了谷开来卷入海伍德死亡案件的证据。 (警察在法院门口警戒。) REUTERS/Aly Song
8月16日，北京人民大会堂，中国国家主席胡锦涛与哥斯达黎加总统劳拉·钦奇利亚(Laura Chinchilla)出席签字仪式。 REUTERS/Petar Kujundzic
8月15日，安徽合肥，一名舞者练功，为民族舞蹈比赛做准备。 REUTERS/Stringer
8月16日，辽宁沈阳，一名工人擦拭中国移动通信公司的大门。中国移动公布截至6月底中期业绩，报告显示，2012年上半年，中国移动营收达2,665亿元，同比增长6.6%；净利润622亿元，同比微增1.5%。 REUTERS/Stringer