本周中国区精选(8月10日-17日) China Weekly

8月10日，合肥市中级人民法院开庭审理重庆市原公安局长王立军的4名昔日部下涉嫌在办理尼尔·海伍德死亡案件中徇私枉法、包庇薄谷开来的案子。合肥市中级法院副院长、新闻发言人唐义干向媒体表示，郭维国等四人已经承认隐瞒了谷开来卷入海伍德死亡案件的证据。 (警察在法院门口警戒。) REUTERS/Aly Song