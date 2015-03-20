本周中国区精选（3月13日-20日）
3月19日，北京，一名舞蹈演员在欢乐谷大型舞蹈诗剧《金面王朝》中表演。REUTERS/Jason Lee
3月19日，上海，安保人员在路易威登专卖店外站岗。法国奢侈品牌香奈儿宣布，从4月8日开始上调在欧洲售卖的产品价格，同时下调亚洲区售价，最终缩小全球市场的价格差在5%左右。调价对象为11.12、2.55和Boy三个经典款包more
3月19日，香港，一家拍卖行预展英国天才数学家阿兰·图灵(Alan Turing)现存的唯一手稿。REUTERS/Bobby Yip
3月18日，广东梅州，美国Buzzfeed记者马特(Matt Stopera)和中国男子李洪军在餐馆吃饭期间聊天。美国小伙马特2月份在一个帖子中写到他在纽约丢失iPhone之后，照片流里突然出现一个中国大哥的各种照片，有more
3月18日，香港，一名男子拍摄一个宣传微信的柜台。中国市值最大的互联网公司--腾讯控股宣布，去年第四季度净利按年上升五成，受增值服务业务及网络广告收益增长所带动，但其表现则较市场预期略为逊色。 REUTERS/Bobbymore
3月18日，广东广州，一名男子在街道上模仿已故天王迈克尔·杰克逊。 REUTERS/Alex Lee
3月18日，北京，在公园里散步的一名女子头戴丝巾抵挡空气污染。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月18日，北京，一名工人清理一栋大厦的玻璃墙。受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大，同时春节假期成交低迷令当月住宅销量环比大幅回落，价格并亦录得连续第十个月下跌。不过随着假期结束辅以政策暖风more
3月17日，上海，一名股民在证交所查看股市行情。中国股市沪综指当日放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高。 REUTERS/Aly more
据中央纪委监察部网站消息，中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受组织调查。(3月17日，中国石油在北京的总部大楼。) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
新华社报道，3月15日，中国原中央军委副主席徐才厚因膀胱癌终末期医治无效死亡。因其病亡，军事检察院根据有关规定对徐才厚作出不起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。(2012年3月14日资料图。) REUTERS/Jasmore
3月15日，香港，示威者在支持内地游客的集会上举着中国国旗和香港区旗。REUTERS/Bobby Yip
3月15日，北京，国务院总理李克强在人民大会堂与中外记者见面，并回答记者提问。 REUTERS/Jason Lee
3月13日，第三届香港巴塞尔艺术展在香港会议展览中心举行，游客参观澳大利亚艺术家Sam Jinks的作品《无题》（Untitled）。 REUTERS/Bobby Yip
3月13日，上海，一名男子坐在拆迁废墟上。 REUTERS/Aly Song
3月15日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，少数民族代表抵达会场。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月13日，全国政协十二届三次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，酒店引导小姐在会场外拍照。 REUTERS/Jason Lee
3月14日，香港，女星刘嘉玲参加艾滋病研究基金会amfAR慈善晚会。 REUTERS/Bobby Yip
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