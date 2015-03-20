本周中国区精选（3月13日-20日）

3月18日，广东梅州，美国Buzzfeed记者马特(Matt Stopera)和中国男子李洪军在餐馆吃饭期间聊天。美国小伙马特2月份在一个帖子中写到他在纽约丢失iPhone之后，照片流里突然出现一个中国大哥的各种照片，有more

3月18日，广东梅州，美国Buzzfeed记者马特(Matt Stopera)和中国男子李洪军在餐馆吃饭期间聊天。美国小伙马特2月份在一个帖子中写到他在纽约丢失iPhone之后，照片流里突然出现一个中国大哥的各种照片，有跟橘子树的合影，也有许多马特很难理解的照片。语言诙谐幽默，马特因此蹿红中国微博界。中国的网民们开始追查照片，还有那部失窃的iPhone，最终找到了李洪军。 REUTERS/Stringer

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