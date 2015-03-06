本周中国区精选（2月27日-3月6日）

3月5日，上海浦东地区夜景。中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。REUmore