本周中国区精选（2月27日-3月6日）
3月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂开幕，国家主席习近平与国务院总理李克强在开幕式上起立。 REUTERS/Jason Lee
3月5日，国务院总理李克强在开幕式上作政府工作报告，审查计划报告和预算报告。REUTERS/Jason Lee
3月5日，服务人员为与会代表准备茶水。 REUTERS/Jason Lee
3月5日，来自贵州的少数民族代表在会议开始前拍照。REUTERS/ Carlos Barria
3月5日，一名服务人员为国家主席习近平倒茶水。 REUTERS/Jason Lee
3月4日，北京，人民大会堂附近的一家商店售卖的国家主席习近平纪念盘。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月2日，北京，中国国家主席习近平在人民大会堂会见英国剑桥公爵威廉王子。双方还饶有兴趣地谈及两国体育交流。 REUTERS/Feng Li/Pool
北京，艺术家孔宁穿着由999副口罩制成的10米婚纱，化身雾霾新娘“嫁”给蓝天。孔宁希望通过这个作品呼吁更多人关注环保，关注生命。(摄于2014年11月19日) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月4日，在第32届香港国际珠宝展上，一名女子试戴一副耳环。本届珠宝展于3月4日至8日举行，吸引了来自52个国家和地区的4,300家展览商参加。REUTERS/Tyrone Siu
3月4日，香港，为庆祝汇丰集团成立150周年，汇丰银行发行面值为150港元的纪念新钞，自3月5日起接受认购。汇丰表示，收益净额将用作慈善用途。 REUTERS/Bobby Yip
3月1日，北京，选手参加半裸马拉松活动。参赛者必须在严寒中，仅穿着内衣裤完成3.5公里的比赛。据悉，主办者希望通过半裸马拉松的方式，提倡人们亲近自然、健康生活。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月4日，安徽合肥，演员身穿传统服装等待上台参加表演庆祝元宵节。 REUTERS/Stringer
3月4日，安徽合肥，售卖拖鞋的店主等待顾客光顾。 REUTERS/Stringer
3月5日，上海浦东地区夜景。中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。REUmore
3月3日，中国僧人肉身宝像在匈牙利自然科学博物馆展出。当日，在匈牙利自然科学博物馆举办的木乃伊展览上，展出了一尊镀金中国僧人肉身宝像，这尊宝像目前的主人是一名荷兰收藏家。REUTERS/Bernadett Szabo
3月6日，广州火车站发生砍人事件，警方当场击毙一名嫌疑人，抓获一名嫌疑人。武警在火车站站岗。REUTERS/Alex Lee
3月4日，北京，游客在天安门广场拍摄升国旗仪式。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月4日，沙尘天气中的台北101摩天大楼。 REUTERS/Pichi Chuang
3月2日，香港，苏富比拍卖行预展展出的日本珍藏南宋官窑青釉八方弦纹盘口瓶，预料成交价逾6,000万港元。香港苏富比中国艺术品2015年春季拍卖将于4月7日于香港会议展览中心举行。 REUTERS/Bobby Yipmore
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