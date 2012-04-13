本周中国区精选(4月6日-13日) China Weekly
4月7日，在国际枕头大战日上，参与者在上海人民广场展开枕头大战。当日，全球多地上演“枕头大战”，旨在让都市里的人们不要每天坐在电视机或者电脑前，而是到城市中心与其他人接触。 REUTERS/Carlos Barria
4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer
4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金融中more
4月7日，安徽合肥，省体操队员参加训练。 REUTERS/Stringer
4月11日，上海，红牛车队F1卫冕世界冠军维特尔(Sebastian Vettel)(左)与女星Celina Jade参加微电影《功夫维特尔：降龙》(Kung Fu Vettel: Drive of the Dragonmore
4月9日，北京，一名保安坐在摩托车后座上搬运杂物。 REUTERS/Petar Kujundzic
4月9日，安徽合肥，一名顾客查看超市内的蔬菜价格牌。中国国家统计局公布，3月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.2%。 REUTERS/Stringer
4月11日，2012中艺博国际画廊博览会在北京中国国际贸易中心展厅拉开帷幕，一名游客参观朝鲜领导人金正恩的画像。今年的博览会邀请到全球约60家画廊参展，除了继续深化与本土画廊合作的同时，也吸引了日本、韩国、美国等国家及地more
4月9日，北京人民大会堂，仪仗队士兵列队参加土耳其总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的访华欢迎仪式。应国务院总理温家宝邀请，土耳其总理埃尔多安4月8日至11日对中国进行访问。 REUTERS/Davmore
4月11日，安徽合肥，一名女子在商场内选购鞋子。中国国家统计局公布的数据显示，中国1季度国内生产总值同比增长8.1%，略逊于此前预期的8.3%，为连续第五个季度回落，且创下近三年来最低增幅。 REUTERS/Stringmore
4月11日，上海，一名男子在街道上整理麻将牌。 REUTERS/Aly Song
4月10日，北京金融街，树上的一个鸟窝。 REUTERS/Jason Lee
4月7日，新疆阿克苏乌什县，一名柯尔克孜族男子选购绵羊。 REUTERS/Stringer
4月11日，上海，一名男子驾驶摩托车经过涂鸦墙。 REUTERS/Aly Song
4月11日，美国洛杉矶，学生在南加州大学校园内悼念被杀害的两名中国留学生。洛杉矶警方称，两名中国留学生当日凌晨在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。 REUTERS/Jonathan Alcorn
4月10日，中国渔船在黄岩岛海域的组合图。外交部发言人刘为民就菲律宾军舰近日在黄岩岛海域以涉嫌非法捕捞为由对中国渔船进行所谓“执法”有关问题作出表示，中方要求菲律宾军舰立即撤离黄岩岛海域。目前中菲双方正通过外交渠道就此保more
4月10日，辽宁沈阳，农民工在火车站候车大厅内睡觉。 REUTERS/Stringer
4月9日，北京奥运会铜牌获得者薛晨(图)与张希在美国加利福尼亚州曼哈顿海滩进行训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson
4月9日，浙江莫干山，一名女子展示采摘的茶叶。联合国粮农组织发表报告称，中国以140万吨的产量和占世界总量33%的份额继续保持世界最大产茶国的地位。 REUTERS/Carlos Barria
新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已more
3月23日，“鸟巢”体育馆。北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币建设成本。 REmore
4月4日，河南郑州，求职者在劳工市场查看招聘信息。REUTERS/Stringer
下一个
两名中国留学生在洛杉矶被枪杀 LA CRIM
(Reuters) - 2012年4月11日凌晨，美国洛杉矶南加州大学两名中国籍留学生吴颖(Ying Wu)与瞿铭(Ming Qu)在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。
24小时时事新闻(4月13日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
路透记者朝鲜纪实 North korea
(Reuters) -路透摄影师拍摄了朝鲜日常生活，包括壮丽的风光、城市风景及卫星发射等，解开了这个神秘国度的面纱。
地震来了 Earthquake
(Reuters) -2012年4月11日，印尼发生8.6级地震和数次强力余震，震感远及印度南部，但类似2004年灾难性海啸出现的风险很低。同日，墨西哥受到强震袭击，位于首都的大楼感受到摇晃，民众纷纷冲出办公室跑到街道上，不过目前尚未传出重大灾情。美国也发生俄勒冈外海发生规模5.9地震，数分钟后加州中部外海亦发生规模稍...
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Exodus from Mosul
Refugees trudge through muddy streets and wrecked houses as Iraqi forces besiege Islamic State militants around Mosul's Old City, edging closer to the historic mosque from where the group's leader declared a caliphate nearly three years ago.
Damage to the Great Barrier Reef
Scientists say parts of Australia's Great Barrier Reef will never recover from the impact of unseasonably warm waters as more of the World Heritage Site comes under renewed threat from a recent spike in sea temperatures.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Dutch PM fends off far right challenge
Dutch Prime Minister Mark Rutte beats Geert Wilders in the first of a series of European elections this year in which populist insurgent parties are hoping to rock the establishment.
Americans fight Islamic State from the air
U.S. forces engage in coalition operations against Islamic State in Iraq and Syria as part of Operation Inherent Resolve.
Canadian refugees learn to curl
Resettled refugees, some of whom had come to Canada just days before, brave icy wipeouts and learn the quintessentially Canadian sport of curling.
Inside a world-class wine collection
French collector Michel-Jack Chasseuil has amassed more than 40,000 bottles of rare and prestigious vintages.
California's desert blooms as drought ends
Southern California's deserts and hillsides are ablaze with color after a wet winter spurred what scientists say is the biggest wildflower bloom in years.