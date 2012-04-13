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图片 | 2012年 4月 13日 星期五 14:25 BJT

本周中国区精选(4月6日-13日) China Weekly

4月7日，在国际枕头大战日上，参与者在上海人民广场展开枕头大战。当日，全球多地上演“枕头大战”，旨在让都市里的人们不要每天坐在电视机或者电脑前，而是到城市中心与其他人接触。 REUTERS/Carlos Barria

4月7日，在国际枕头大战日上，参与者在上海人民广场展开枕头大战。当日，全球多地上演“枕头大战”，旨在让都市里的人们不要每天坐在电视机或者电脑前，而是到城市中心与其他人接触。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 4月 13日 星期五
4月7日，在国际枕头大战日上，参与者在上海人民广场展开枕头大战。当日，全球多地上演“枕头大战”，旨在让都市里的人们不要每天坐在电视机或者电脑前，而是到城市中心与其他人接触。 REUTERS/Carlos Barria
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4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer

4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer

2012年 4月 13日 星期五
4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer
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4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金融中心IFC商场于12日起展出该遗骸。 REUTERS/Tyrone Siu

4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金融中more

2012年 4月 13日 星期五
4月10日，香港，世界上保存最完整、冰封逾4万年的长毛象宝宝Lyuba的遗骸。该遗骸2007年在西伯利亚发现，取名为Lyuba，不仅外观完整，科学家立体扫描后更发现其内脏，甚至胃内的奶液食物都保存下来。香港中环国际金融中心IFC商场于12日起展出该遗骸。 REUTERS/Tyrone Siu
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4月7日，安徽合肥，省体操队员参加训练。 REUTERS/Stringer

4月7日，安徽合肥，省体操队员参加训练。 REUTERS/Stringer

2012年 4月 13日 星期五
4月7日，安徽合肥，省体操队员参加训练。 REUTERS/Stringer
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4月11日，上海，红牛车队F1卫冕世界冠军维特尔(Sebastian Vettel)(左)与女星Celina Jade参加微电影《功夫维特尔：降龙》(Kung Fu Vettel: Drive of the Dragon)的拍摄。 REUTERS/The Power of Sport Images/Victor Fraile/Handout

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4月11日，上海，红牛车队F1卫冕世界冠军维特尔(Sebastian Vettel)(左)与女星Celina Jade参加微电影《功夫维特尔：降龙》(Kung Fu Vettel: Drive of the Dragon)的拍摄。 REUTERS/The Power of Sport Images/Victor Fraile/Handout
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4月9日，北京，一名保安坐在摩托车后座上搬运杂物。 REUTERS/Petar Kujundzic

4月9日，北京，一名保安坐在摩托车后座上搬运杂物。 REUTERS/Petar Kujundzic

2012年 4月 13日 星期五
4月9日，北京，一名保安坐在摩托车后座上搬运杂物。 REUTERS/Petar Kujundzic
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4月9日，安徽合肥，一名顾客查看超市内的蔬菜价格牌。中国国家统计局公布，3月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.2%。 REUTERS/Stringer

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4月9日，安徽合肥，一名顾客查看超市内的蔬菜价格牌。中国国家统计局公布，3月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.2%。 REUTERS/Stringer
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4月11日，2012中艺博国际画廊博览会在北京中国国际贸易中心展厅拉开帷幕，一名游客参观朝鲜领导人金正恩的画像。今年的博览会邀请到全球约60家画廊参展，除了继续深化与本土画廊合作的同时，也吸引了日本、韩国、美国等国家及地区的画廊踊跃参展。 REUTERS/China Daily

4月11日，2012中艺博国际画廊博览会在北京中国国际贸易中心展厅拉开帷幕，一名游客参观朝鲜领导人金正恩的画像。今年的博览会邀请到全球约60家画廊参展，除了继续深化与本土画廊合作的同时，也吸引了日本、韩国、美国等国家及地more

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4月11日，2012中艺博国际画廊博览会在北京中国国际贸易中心展厅拉开帷幕，一名游客参观朝鲜领导人金正恩的画像。今年的博览会邀请到全球约60家画廊参展，除了继续深化与本土画廊合作的同时，也吸引了日本、韩国、美国等国家及地区的画廊踊跃参展。 REUTERS/China Daily
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4月9日，北京人民大会堂，仪仗队士兵列队参加土耳其总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的访华欢迎仪式。应国务院总理温家宝邀请，土耳其总理埃尔多安4月8日至11日对中国进行访问。 REUTERS/David Gray

4月9日，北京人民大会堂，仪仗队士兵列队参加土耳其总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的访华欢迎仪式。应国务院总理温家宝邀请，土耳其总理埃尔多安4月8日至11日对中国进行访问。 REUTERS/Davmore

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4月9日，北京人民大会堂，仪仗队士兵列队参加土耳其总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的访华欢迎仪式。应国务院总理温家宝邀请，土耳其总理埃尔多安4月8日至11日对中国进行访问。 REUTERS/David Gray
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4月11日，安徽合肥，一名女子在商场内选购鞋子。中国国家统计局公布的数据显示，中国1季度国内生产总值同比增长8.1%，略逊于此前预期的8.3%，为连续第五个季度回落，且创下近三年来最低增幅。 REUTERS/Stringer

4月11日，安徽合肥，一名女子在商场内选购鞋子。中国国家统计局公布的数据显示，中国1季度国内生产总值同比增长8.1%，略逊于此前预期的8.3%，为连续第五个季度回落，且创下近三年来最低增幅。 REUTERS/Stringmore

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4月11日，安徽合肥，一名女子在商场内选购鞋子。中国国家统计局公布的数据显示，中国1季度国内生产总值同比增长8.1%，略逊于此前预期的8.3%，为连续第五个季度回落，且创下近三年来最低增幅。 REUTERS/Stringer
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4月11日，上海，一名男子在街道上整理麻将牌。 REUTERS/Aly Song

4月11日，上海，一名男子在街道上整理麻将牌。 REUTERS/Aly Song

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4月11日，上海，一名男子在街道上整理麻将牌。 REUTERS/Aly Song
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4月10日，北京金融街，树上的一个鸟窝。 REUTERS/Jason Lee

4月10日，北京金融街，树上的一个鸟窝。 REUTERS/Jason Lee

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4月10日，北京金融街，树上的一个鸟窝。 REUTERS/Jason Lee
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4月7日，新疆阿克苏乌什县，一名柯尔克孜族男子选购绵羊。 REUTERS/Stringer

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4月7日，新疆阿克苏乌什县，一名柯尔克孜族男子选购绵羊。 REUTERS/Stringer
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4月11日，上海，一名男子驾驶摩托车经过涂鸦墙。 REUTERS/Aly Song

4月11日，上海，一名男子驾驶摩托车经过涂鸦墙。 REUTERS/Aly Song

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4月11日，上海，一名男子驾驶摩托车经过涂鸦墙。 REUTERS/Aly Song
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4月11日，美国洛杉矶，学生在南加州大学校园内悼念被杀害的两名中国留学生。洛杉矶警方称，两名中国留学生当日凌晨在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。 REUTERS/Jonathan Alcorn

4月11日，美国洛杉矶，学生在南加州大学校园内悼念被杀害的两名中国留学生。洛杉矶警方称，两名中国留学生当日凌晨在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。 REUTERS/Jonathan Alcorn

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4月11日，美国洛杉矶，学生在南加州大学校园内悼念被杀害的两名中国留学生。洛杉矶警方称，两名中国留学生当日凌晨在学校附近的“帮派活动猖獗”地区遭枪击身亡。 REUTERS/Jonathan Alcorn
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4月10日，中国渔船在黄岩岛海域的组合图。外交部发言人刘为民就菲律宾军舰近日在黄岩岛海域以涉嫌非法捕捞为由对中国渔船进行所谓“执法”有关问题作出表示，中方要求菲律宾军舰立即撤离黄岩岛海域。目前中菲双方正通过外交渠道就此保持着沟通。 REUTERS/Philippine Army Handout

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4月10日，中国渔船在黄岩岛海域的组合图。外交部发言人刘为民就菲律宾军舰近日在黄岩岛海域以涉嫌非法捕捞为由对中国渔船进行所谓“执法”有关问题作出表示，中方要求菲律宾军舰立即撤离黄岩岛海域。目前中菲双方正通过外交渠道就此保持着沟通。 REUTERS/Philippine Army Handout
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4月10日，辽宁沈阳，农民工在火车站候车大厅内睡觉。 REUTERS/Stringer

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2012年 4月 13日 星期五
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4月9日，北京奥运会铜牌获得者薛晨(图)与张希在美国加利福尼亚州曼哈顿海滩进行训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson

4月9日，北京奥运会铜牌获得者薛晨(图)与张希在美国加利福尼亚州曼哈顿海滩进行训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson

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4月9日，北京奥运会铜牌获得者薛晨(图)与张希在美国加利福尼亚州曼哈顿海滩进行训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson
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4月9日，浙江莫干山，一名女子展示采摘的茶叶。联合国粮农组织发表报告称，中国以140万吨的产量和占世界总量33%的份额继续保持世界最大产茶国的地位。 REUTERS/Carlos Barria

4月9日，浙江莫干山，一名女子展示采摘的茶叶。联合国粮农组织发表报告称，中国以140万吨的产量和占世界总量33%的份额继续保持世界最大产茶国的地位。 REUTERS/Carlos Barria

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4月9日，浙江莫干山，一名女子展示采摘的茶叶。联合国粮农组织发表报告称，中国以140万吨的产量和占世界总量33%的份额继续保持世界最大产茶国的地位。 REUTERS/Carlos Barria
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新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已经移送司法机关。(摄于3月5日，薄熙来在人民大会堂出席十一届全国人大五次会议。) REUTERS/Jason Lee

新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已more

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新华社4月10日晚间报导，鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪，中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。新华社同时发布报导称，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已经移送司法机关。(摄于3月5日，薄熙来在人民大会堂出席十一届全国人大五次会议。) REUTERS/Jason Lee
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3月23日，“鸟巢”体育馆。北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币建设成本。 REUTERS/David Gray

3月23日，“鸟巢”体育馆。北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币建设成本。 REmore

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3月23日，“鸟巢”体育馆。北京奥运会已过去近四年，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币建设成本。 REUTERS/David Gray
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4月4日，河南郑州，求职者在劳工市场查看招聘信息。REUTERS/Stringer

4月4日，河南郑州，求职者在劳工市场查看招聘信息。REUTERS/Stringer

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4月4日，河南郑州，求职者在劳工市场查看招聘信息。REUTERS/Stringer
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两名中国留学生在洛杉矶被枪杀 LA CRIM

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