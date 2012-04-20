本周中国区精选(4月13日-20日) China Weekly

4月19日，上海，一名男子拿着星巴克标志牌。星巴克希望将其在中国大陆的扩张成为“家务事”。星巴克以每四天开张一家新店的速度在华扩张。目前，中国约有570家星巴克，该公司计划到2015年，这一数字增至1,500家以上。 Rmore