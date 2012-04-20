本周中国区精选(4月13日-20日) China Weekly
4月13日，2012年F1中国大奖赛在上海国际赛车场举行，法拉利车手费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso)参加比赛。 REUTERS/Carlos Barria
赛车女郎在装备区休息。（摄于4月15日） REUTERS/Carlos Barria
4月15日，新疆阿克苏，维吾尔族男子在市场内剃头刮胡子。 REUTERS/Stringer
4月13日，2012中艺博国际画廊博览会在北京举行，一名游客参观韩国画家姜亨九艺术作品。REUTERS/Jason Lee
4月18日，浙江杭州，人们在下雨时用塑料布遮挡艺术家蔡国强的西湖艺术设计作品。蔡国强当日以火药做笔，以丝绸做纸，以三面环湖一面环山的西湖作为背景，创作出爆炸艺术作品《西湖》。 REUTERS/Lang Lang
4月18日，安徽岳西县，小学生们趴在课桌上睡午觉。 REUTERS/Jianan Yu
4月18日，北京，阴霾天气中的一处建筑工地。中国国家统计局公布，3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个，为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来，下降城市个数最多的月份。 REUTERS/Dmore
4月16日，北京，798艺术区内的一件雕塑作品。 REUTERS/Jason Lee
4月15日，上海，窗户边放置着不同面额的人民币。中国央行宣布，自4月16日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一。 REUTERS/Petar Kujundzic
4月14日，安徽合肥，省跳水队员参加训练。 REUTERS/Stringer
4月14日，重庆南山丽景度假酒店，英国商人尼尔·海伍德(Neil Heywood)此前在此被发现死亡。中国外交部表示，海伍德案件已进入司法程序，有关方面正在调查，需要时间，中国依机关将法审理并适时发布消息。 REUTERmore
4月15日，安徽合肥，选手们等待参加第六届体育舞蹈公开赛。合肥市第六届体育舞蹈公开赛在省古井体育馆举行。本次比赛吸引了全市1,694名体育舞蹈爱好者参加，参赛人次达到了1,764人次。 REUTERS/Stringer
4月13日，辽宁沈阳，一名摊贩在批发市场内售卖白菜。中国发布一季度经济数据显示，国内生产总值(GDP)同比增长8.1%，低于市场预期并创出近三年新低。 REUTERS/Sheng Li
4月19日，上海，一名男子拿着星巴克标志牌。星巴克希望将其在中国大陆的扩张成为“家务事”。星巴克以每四天开张一家新店的速度在华扩张。目前，中国约有570家星巴克，该公司计划到2015年，这一数字增至1,500家以上。 Rmore
4月18日，重庆渝北区，32岁的养蜂人佘平用33万只蜜蜂，历时1小时，为自己打造了一件“蜜蜂衣”。 REUTERS/China Daily
4月18日，美国洛杉矶，南加州大学学生事务副校长杰克逊(Michael L. Jackson)(左)陪同遇害中国留学生的父母抵达圣殿礼堂。南加州大学在南加州大学北面的圣殿礼堂为两名在校园附近枪击遇害的中国留学生举行正式的more
4月19日，“汉光”演习在台湾新竹举行，此次演习没有实弹火力展示。 REUTERS/Pichi Chuang
4月18日，北京，中国国家主席胡锦涛在人民大会堂会见来访的泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)。泰国总理英拉17日至19日率团对中国进行为期３天的正式访问，这是她2011年8月上任以来首次访华。英拉访华more
4月18日，江苏南京，一位妈妈推着婴儿车经过购物商场外的巨幅海报。 REUTERS/Sean Yong
4月16日，上海虹桥国际机场，乘客注视着中国南航飞机起飞。南航披露，受国内经济增速放缓及航油价格大幅上涨等因素影响，公司2012年第一季度净利润同比下滑逾50%。 REUTERS/David Gray
4月15日，在第31届香港电影金像奖上，刘德华与叶德娴凭借《桃姐》获封影帝影后。 REUTERS/Tyrone Siu
4月14日，上海，一名模特在迪奥2012春夏高级订制秀上展示新品服装。 REUTERS/Stringer
4月12日，辽宁丹东，朝鲜服务员站在丹东朝鲜文化与艺术作品展上。朝鲜对外展览总局在辽宁丹东举行为期一周的《中国 丹东 朝鲜文化艺术作品展》，旨在巩固中朝友谊、推动中朝文化交流，同时纪念金日成诞辰100周年。 REUTERmore
4月12日，辽宁沈阳，一名工人行走在钢铁市场内。中国国务院发展研究中心副主任卢中原表示，中国经济首季增速放缓符合预期，预计在最坏情况下经济将在第二季度见底，增长的基本面没有出现大变化，短期内仍将坚持宏观调控的主基调。 Rmore